不畏低民調？ 侯友宜：最後結果一定是美好的

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜近期民調低迷，不過侯友宜今出席時報金犢獎時致詞說，只要樂於接受挑戰，勇於承擔責任、全力以赴，「最後結果一定是美好的。」

侯友宜說，該獎項培養很多青年學子創造時代價值，讓世界往前走。他認為，每個人目標很清楚，目標一個一個累積，學習過程中找到方向，青年世代最重要是做自己，而人生最重要的是成就自己，成就自己方式是熱愛自己，全力追求自己的想法、想做的事，並相信會成功。

侯友宜說，就像每個人都曾年輕過，只要樂於接受挑戰，勇於承擔責任、全力以赴，「最後結果一定是美好的。」此外，他也邀請學生們，報名新北市各種設計獎徵件，讓學生的創意在新北綻放。