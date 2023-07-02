賴清德：誰提服貿 就不支持他

民進黨總統參選人賴清德昨參加屏東縣信賴之友會成立大會，他重申台灣與中華人民共和國互不隸屬，「台灣的前途只有我們能決定」，不應推動九二共識、支持一個中國原則。對於民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜提出「重啟服貿」議題，他說，「這時提出服貿政策絕對是錯誤，誰提出就不支持他」。

屏東縣信賴之友會成立大會在潮州體育館舉行，賴清德進場時受大批支持者歡迎，熱絡互動，賴清德上台後授旗給屏東信賴之友會總會長、縣長周春米，並授證給縣內各鄉鎮市代表，並說明政府農業補助、調高勞工基本薪資、育兒補貼及大學學費補助等政策。

話鋒一轉，賴清德說，這場選舉牽涉台灣未來，「台灣的前途只有我們能決定」，不應再推動九二共識、一個中國原則、逐步走向統一，「我知道中國大陸的威脅很大，此次選舉並非和平與戰爭的選擇，而是民主跟專制的選擇」。

賴清德表示，雖然「九二共識」聽起來沒有問題，實際上是「一個大中國」的原則，若施行下去對台灣絕對不利，將失去主權，「台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣有本身的主權」，雙方互不隸屬。

最近柯文哲與侯友宜皆提出「重啟服貿」，賴清德說，台灣人民歷經幾十年打拚，經濟提升、產業轉型，讓稅收增加，得以建構社會福利，因此走向國際的經濟路線是正確道路，不能走回頭路，把經濟、產業鎖在大陸，「這個時候提出服貿政策絕對是錯誤的，誰提服貿就不支持他」。