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郭獨立參選？ 朱立倫：姑且聽之

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
國民黨主席朱立倫（右）。聯合報資料照片 記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（右）。聯合報資料照片 記者邱德祥／攝影

國民黨主席朱立倫昨天出席黃復興黨部周年會慶，對於鴻海創辦人郭台銘獨立參選可能性是否增大，朱立倫表示，「這類傳言姑且聽之，最重要是團結在一起」，郭台銘在公開、書面以及國民黨總統參選人侯友宜被提名後，都立刻表達全力支持，全力團結大家、一起努力。

朱立倫致詞時也提及，去年縣市首長選舉驚濤駭浪，最後也團結勝選，去年此時台北市長蔣萬安、桃園市長張善政所遇到的困境，遠遠高於現在的侯友宜，所以都是要有信心。因為過程中會有紛擾，有不同意見，但最後都要能團結努力，也要結合所有非綠、在野的朋友，共同下架民進黨，促成政黨輪替。

媒體詢問朱立倫，民眾黨表示將積極提名立委，是否代表「藍白合」破局。

朱立倫表示，台灣民眾希望共同團結努力，讓台灣更好，民眾對民進黨所作所為非常失望，希望在野、非綠的朋友，大家能夠團結在一起，而不管總統或立委選舉，都是秉持這樣決心，希望大家團結努力勝選。

2024大選 總統大選 朱立倫 郭台銘

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