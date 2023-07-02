郭柯會破局 柯文哲：暫避風頭

鴻海集團創辦人郭台銘傳出有意獨立參選，主動邀約民眾黨總統參選人柯文哲六月廿九日見面，卻因「併購說」破局。柯昨證實，幕僚擔心此時見面被大作文章，所以等風頭過了再處理。對於國民黨總統參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜在黃復興黨部活動同台，柯說，韓是軍人出身，去參加本就應該，侯跑去爭取選票，兩人相遇很正常，「很多事情自然就好了」。

柯文哲昨天直攻民進黨總統參選人賴清德的本命區台南，柯說，原本確定要和郭台銘見面，但有媒體指郭欲併購民眾黨，「幕僚全都嚇到了！」如果在這時候見面，恐引起一些媒體誇大、大作文章，想想還是先取消見面。

國民黨黃復興黨部昨天舉辦六十七周年活動，侯友宜終於和韓國瑜同台同框，柯文哲表示，他覺得此事很正常，韓是軍人出身，去參加本就很應該，侯友宜出現此場合爭取選票也屬正常，侯、韓會相遇也是非常一般，很多事情自然就好了。

另外，侯友宜前天去基隆，抨擊柯文哲在台北市長八年任內連一條捷運都沒蓋，社子島也沒動，行政效率不彰。柯文哲說，他在市長任內捷運有沒有做是非常清楚的，板南線最後一段到頂埔是他蓋的，信義線東延段也正在蓋，他任內北市捷運局反而到新北市幫忙蓋捷運，新北捷運局還沒有有效地去蓋，像環狀線中環段就是這樣，「選舉到就會攻防，不要偏離事實太遠就好。」