觀察站／韓信號不發 侯和解要靠「厚實力」

國民黨黃復興黨部昨以會慶暨動員大會名義，邀集侯友宜、韓國瑜同台，場面熱鬧，韓國瑜號召黃復興鐵衛隊集中選票，等待「夜襲」信號一出，打一場轟轟烈烈的勝仗，不過「挺侯」兩字絕口不提。韓才回國兩天，藍營安排「侯韓同框」，盼營造大團結氣勢，急著撮合「侯韓大和解」，有點呷緊弄破碗，但侯當面向韓致歉，走出這一步，總比不走好。

侯友宜民調低迷不振，黨中央出手救援，要號召深藍歸隊，先找回流失的基本盤，昨天朱立倫、趙少康、韓國瑜攜手侯友宜高喊「凍蒜」，台下韓國瑜支持者熱情大呼「韓總統」，一場動員大會要為侯友宜造聲勢，侯卻尷尬成配角。

侯友宜的本土形象，外加一貫「侯侯做代誌」、「歲月靜好」的風格，一向和藍營步調不一致，韓國瑜四年前代表國民黨參選總統，侯當時以市政優先，拒絕擔任韓的新北市總統競選總部主委，國民黨在板橋開全代會提名韓，侯也缺席，令黨內和韓粉不滿，這次侯參選總統，就有韓粉直呼投不下去。

藍營挺侯動員一波接一波，北市黨部今舉辦總統和北市立委參選人造勢大會，王金平七月五日號召成立「厚友誼立委後援會」，都邀請韓國瑜出席，但韓辦早已表示， 另有行程安排，兩場都不會參加。

韓國瑜昨現身黃復興大會，是因韓出身黃復興，本來就會出席。侯競辦和黨中央安排侯韓同框，韓粉餘怒未消，韓須顧慮韓粉心情，「挺侯」兩字最終未說口，但並非一定不支持侯。此外，與韓交情甚篤的雲林張家也是關鍵，日前站在張家班掌門人張榮味身邊的人還是鴻海創辦人郭台銘，要韓表態，侯也要先過張家這關。

侯友宜認為民進黨所謂的「維持現狀」，就是維持兵凶戰危；這也是韓國瑜長期來的擔憂，對韓來說，這次大選是戰爭與和平的選擇，要和平，國民黨必須贏。侯韓有共同的理念，就是保護中華民國。韓國瑜的信號留中不發，但至少侯友宜昨天走出第一步，未來除了展現誠意化解韓粉怒氣，還要拿出厚實力，爭取深藍歸隊。