侯友宜年輕人支持度剩12%…想挽回？專家：請參考柯P 「人設才是關鍵」

2024年總統大選，年輕人的選票成為兵家必爭之地，但國民黨候選人侯友宜，近期青年族群支持度卻腰斬。專家指，想挽回，與其端政策牛肉，不如參考柯文哲贏在哪裡。

接受國民黨徵召角逐總統大位的侯友宜，選情開高走低，從萬眾矚目跌至老三，其中年輕人的支持度，更成為侯友宜的硬傷，「TVBS」6月中旬的一份民調顯示，侯友宜在20至39歲間選民的支持度，短短一個月內，腰斬剩下12%。

面對年輕人支持度的大幅下滑，侯陣營盤整糧草、多點突圍。侯友宜兩度前往校園演講，面對面回答青年的疑問，沒幾日更出席「亞太青年協會」舉辦的政治幕僚培訓營，與青年玩自拍，拉近與年輕人之間的距離。

政策非重點，人設才是關鍵

在政策面上，侯友宜更頻頻拋出牛肉。在政大演講時，提出「了0至6歲國家養，公立及準公托免費、私立每月補助一萬元」的托育政策；在台大演講時，再祭出合理化房屋持有稅制、租金改列特別扣除額這兩項政策，精準打擊育兒、住房這兩個青年族群的最痛點，爭取年輕人認同。

另外，為了強化選舉團隊跟上青年族群的脈動，國民黨更研擬成立「青年智庫」，招募16歲至30歲的年輕人，就國防、外交、兵役、居住正義及性別平權等議題，於10月前推出青年版「政策白皮書」來協助侯友宜，

但這些作法，能否拉抬，學者態度有所保留。

文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，年輕人未必會去看各候選人推出的政策內容，要拉抬年輕人的支持度，「最重要的關鍵點，還是在人設，以及形象魅力。」

有學者認為，侯友宜要拉抬年輕人的支持度，「最重要的關鍵點，還是在人設，以及形象魅力」。圖為台北市長柯文哲（左）2022年與新北市長侯友宜（右）一起出席「2025雙北世界壯年運動會委員會議」。圖／聯合報系資料照片

以3位總統候選人中，最受年輕人追捧的民眾黨主席柯文哲，「年輕人變柯文哲基本盤，主要就是喜歡柯文哲的個性跟特質，」這才是柯文哲勝出的關鍵。

鈕則勳指出，若論個人特質的話，侯友宜也有可以操作的形象，就是「警長跟硬漢」，如果侯友宜能深化這個形象，並藉此強調自己是最有魄力、膽識，且最能保護人民權益的總統候選人，那就有機會拉抬自己的青年支持度。

強化人設的做法，或許可以從侯友宜擅長與基層博暖的特質出發，透過與年輕人互動的過程中，將這種溫暖的性格自然的流露出來。或者，也可以透過一些議題上的攻防來實踐。

鈕則勳以兩岸政策為例，目前侯友宜對兩岸議題著墨不多，但近期不論是馬英九邀陸生來台被擋，或是中國官員來台參加旅展被拒，「像這種議題侯友宜就可以上了，」若切入的角度正確，又呼應自身硬漢形象，更不需要擔心綠營的抹紅問題。畢竟侯友宜本身本土性較強，對手的抹紅牌要奏效不容易。

擔憂犯錯，侯參選後藏起原本特質

「老實講，我相信每個候選人都會推出相關青年政策，我也必須承認，這些政策都大同小異。」台北市議員、侯友宜競選工作室發言人詹為元受訪時指出，就像育兒津貼，從中央到地方各政治人物，不分黨派都推動類似的政策。對於政策內容能爭取多少青年票回流，他也打上一個問號。

柯文哲在年輕人的支持度中獨占鰲頭，「但我想不到柯文哲有推出什麼很亮眼的、新的、青年有感的政策？」他說。

他以柯文哲為例，認為其在年輕人的高支持度，很大一部分是受惠於團隊在影音平台上的操作，這一塊，雖然民進黨總統候選人賴清德，以及侯友宜團隊也有在做，「但還是有一個落差感」，重點在於「要讓年輕人覺得你是一個真實的人、有自己的個性，」而這點恰好就是柯文哲的人設。

柯文哲人設明確是優點

他以三組候選人進行比較，柯文哲的人設很明確，「是一個看起來好像都會講真話，很不掩飾的一個政治人物。」

在光譜的另一個極端是民進黨候選人賴清德，「是一個當了幾十年政治人物，講話四平八穩、冠冕堂皇，不太會出什麼問題，但人性的部分稍微有點被削減。」

而侯友宜就是這兩組人的中間。詹為元說，侯友宜本身非政治人物出身，因此過去講話的方式與口氣與一般政治人物並不相同，但參選總統後，可能過於擔心犯錯，這樣的人格特質「漸漸有點被隱藏起來了」，講話開始像是一般的政治人物一樣四平八穩。

為了凸顯侯友宜的人格特質，他指出，未來團隊在設定議題與發言內容時，「將會針對侯市長的個性去做調整，」例如侯友宜比較習慣講台語，一些關鍵字就可以用台語來回應等。「決戰點是人格特質，我認為這樣子的調整，有機會去爭取一些年輕人的票回來。」

（本文出自2023.06.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）