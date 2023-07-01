侯友宜老三困境怎解？學者：「這問題」最致命 韓國瑜歸隊是當務之急

一度被視為藍營最強母雞的國民黨總統候選人侯友宜，自接受徵召以來聲勢持續下挫，甚至從老二變成老三。儘管開局不佳，侯陣營已分就陸戰、空戰策略調整作法中。只是有人直指，找韓國瑜恐才是關鍵。

侯友宜的老三困境怎麼解？主要是擺在他眼前的三道考驗：藍軍內部認同度不高、新北市執政包袱，以及較缺全國選戰經驗。外部面臨綠營攻擊與白營分票，內部的整合不順，造成侯友宜的選情開高走低。

這些挑戰中，尤以藍軍內部的整合問題最為致命。根據「TVBS」6月中旬公布的最新民調，藍營選民中，支持侯友宜的僅73%；同一時間，「美麗島電子報」6月初公布的民調結果，也顯示藍營選民中，只有73.9％願意票投侯友宜。相較過去藍營內部80%至90%的支持度，選情快速失溫。

提高藍營內部認同度，韓國瑜歸隊是當務之急

基本盤的隱憂，呈現在眾人眼前的就是，鴻海創辦人郭台銘初選落敗後動作頻頻、擴編團隊，親郭立委還拋出「防磚條款」，建議總統提名人民調不能低於15%；要選立委的小雞們則紛紛表態「不排斥找柯文哲站台」。

面對基本盤不穩危機，學者觀察，從近期幾件事情來看，包括國安會前秘書長金溥聰加入競辦等等，都可看出侯陣營正在強化內部整合，但其重中之重，恐怕還是要快點找高雄前市長韓國瑜歸隊。

文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳指出，韓國瑜畢竟是上屆藍軍的總統候選人，韓國瑜歸隊仍有一定的能量與象徵意義，特別是目前不認同侯友宜的藍營選民，主要屬深藍及韓粉，這部分「只要韓國瑜歸隊，就可以解燃眉之急」。

「目前侯市長跟韓市長之間的聯繫，並沒有太大的問題。」台北市議員、侯友宜競選工作室發言人詹為元指出，就他的了解，侯韓兩人聯繫管道暢通，「支持國民黨候選人，韓國瑜沒有問題，」未來兩人一定會合作。

而整合郭陣營的部分，詹為元坦言「比較辛苦」，因為至今郭台銘的意向為何？到底要不要選？目前沒人能確定結果。最佳的整合時間，或許要等到7月全代會結束後，看郭台銘發表什麼言論；或9月總統登記結束，確定郭台銘沒登記參選，「到那個時候會比較好去跟他（郭）討論合作與整合的問題。」

從民調數據來看，侯友宜的趨勢下挫，最主要的原因是柯文哲的分票。詹為元認為，如果要克服這一點，「那侯市長跟柯文哲之間的差異性要凸顯出來」；另外就是兩岸論述方面，確實部分藍營選民對侯的說法不夠滿意，「未來兩岸政策提出來後，我們會講得更清楚」。

侯友宜身兼新北市長，無法如其他候選人一般全力投入選舉，蠟燭兩頭燒，加上幼兒園餵藥案爭議，市政逐漸成為參選包袱。聯合報系記者余承翰／攝影

地方派系不再一呼百應，侯友宜下鄉博暖

除了藍營內部整合問題，由於侯友宜身兼新北市長，無法如其他候選人一般全力投入選舉，蠟燭兩頭燒，加上幼兒園餵藥案爭議，市政逐漸成為參選包袱，輿論不斷有聲音勸進侯友宜辭市長。但鈕則勳認為，現階段侯友宜只能維持兩者的平衡，「如果這兩、三個月辭市長，被貼上落跑市長標籤的成功率就會提高。」

要辭市長，必須等到熱戰階段，將之當成「背水一戰」的選舉策略，到了那時候，由於已經接近投票階段，各方訊息已經超載，落跑市長的標籤反而不容易被成功貼上。

鈕則勳並提及，目前國民黨的總統選戰團隊，呈現侯友宜、國民黨主席朱立倫、金溥聰「黃金三角」，侯友宜要逆轉勝，由金溥聰操盤空軍、朱立倫督軍陸戰，侯友宜強化人設，如能順利運作，對侯友宜的選情，就會有很好的維穩效果。

「其實侯市長也花了比較多的時間，去處理其他國民黨總統候選人不會碰到的問題，就是所謂的內部跟組織的整合。」詹為元說，以往國民黨中央與地方派系都有很好的合作基礎，但這種「一呼百應」的現象，在這次選戰中已成過去式，有些甚至需要花費許多心力進行整合。這就是為何這幾個月，侯友宜頻繁走訪彰化、雲林、南投或新竹等地，去跟地方博暖、建立互信基礎。

只要把這些地方組織盤整起來，將國民黨的基本盤找回來，「我覺得他（侯）的民調基本上就會回到一定的水準，」回升至20%-30%上下。

空戰方面，也將調整過往模式。詹為元解釋，過去的侯友宜，比較像是「大家問什麼，他答什麼，」等於是對手掌握議題，這樣頂多做到不扣分，無法加分，未來團隊將轉守為攻，「會比較主動的拋出有價值性、立場性的議題」，藉此帶動討論，將選戰節奏拿回自己的手上，拚出逆轉勝。

（本文出自2023.06.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）