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藍「柯文哲條款」禁同台 白：不再禮讓

聯合報／ 記者林縉明／台北報導

國民黨日前通過「柯文哲條款」，禁止黨籍參選人不得邀請非國民黨籍參選人為自己助選。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨天接受網路節目專訪表示，國民黨規定很荒謬，民眾黨原本有意部分選區與國民黨合作，不提立委參選人，現在則會盡量提名，不再禮讓國民黨，將拉抬區域立委參選人跟柯文哲聲勢。

國民黨總統參選人侯友宜民調支持度落居第三名，頻傳國民黨立委參選人恐慌，私下拜會柯文哲、希望幫忙站台，或是民眾黨在該選區禮讓不要提名。不過國民黨中常會通過柯文哲條款，禁黨籍參選人邀非國民黨籍參選人助選，被視為「柯文哲條款」。

陳智菡昨證實，確實部分國民黨立委參選人憂心侯友宜的民調低迷，希望民眾黨協助，如今連邀請柯文哲站台、協商禮讓都不准，是否連與柯文哲「偶遇」、拍照都不行？民眾黨過去原本願意在部分選區與國民黨合作，不提候選人，現在則是盡量提名。

對於傳出鴻海創辦人郭台銘原訂前天與柯文哲見面，卻臨時喊卡。陳智菡透露，郭台銘六月廿六日傳簡訊給柯，希望見面，沒想到隔天就傳出郭台銘提出「併購」民眾黨與柯文哲的想法。陳智菡說，這會造成民眾黨軍心渙散；因此，黨內開會討論，擔心「郭柯配」發酵，柯變副手，決定喊卡。她說，柯是有副手規畫的，外界應該尊重柯的主體性。

2024大選 總統大選 民眾黨 國民黨 柯文哲

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