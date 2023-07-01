新聞幕後／切割黨中央？朱侯金早已握手深談

國民黨總統參選人侯友宜六月廿八日公布由國安會前秘書長金溥聰擔任競選辦公室執行長操盤選戰，金溥聰當天就向黨主席朱立倫喊話，希望朱當「球隊老闆」募集糧草資源，朱則回應請大家叫他「總教練」，不要稱老闆，朱金隔空過招，政壇熱議侯友宜找金溥聰操盤選戰是要切割黨中央，不過，三人私下早已握手深談。

據了解，侯友宜五月上旬與將擔任競辦組織部副召集人的台南市前市議員謝龍介會面，謝龍介向侯分析，國民黨曾操盤總統大選的只有黨前副主席林豐正、金溥聰和朱立倫，高雄市前市長韓國瑜是自己操盤，侯用行政團隊打大選，又是在野，選戰面臨的狀況和打法完全不一樣，因此團隊會有盲點。侯後來向謝要了金溥聰的電話，最終找了金當操盤手。知情人士表示，侯請金出任競辦執行長，朱事前知情，也樂觀其成。

侯友宜公布金溥聰等競選辦公室人事後，和金共同拜會朱立倫，國民黨秘書長黃健庭陪同，大家「先禮後兵」，握手深談、有話直說。朱提及，外傳侯團隊分市府派、競辦派；金表示「我進來兩天已整合，大家都有共同的目標就是打贏選戰。」會談也提及黨內立委傅崐萁，金不諱言，他對朱最有意見的就是傅崐萁；朱則說明，同舟計畫是為了找回所有支持的力量，不是為傅。

知情人士表示，朱、侯、金深談有助內部統合，更大挑戰在於外部，全代會前最嚴肅的考驗包括鴻海創辦人郭台銘、挺郭地方派系、韓國瑜的意向，侯韓會面是首先要務，因此黨中央今天促成侯韓同框，營造團結氛圍。

黨內人士表示，侯友宜競選辦公室今天成立，會有一番新氣象，但面對掌握執政優勢的民進黨，國民黨沒有樂觀的本錢，若選戰維持「三腳督」棄保奏效，還有一搏機會；但若郭台銘獨立參選形成「四腳督」，結果就真不敢預期，接下來硬戰一場接一場。