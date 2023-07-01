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新北基隆合併升格 侯友宜：本就該併

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市長侯友宜（右2）昨到基隆參加社福三好記者會，與基隆市長謝國樑（左2）攜手做愛心。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜（右2）昨到基隆參加社福三好記者會，與基隆市長謝國樑（左2）攜手做愛心。記者許正宏／攝影

新北市長侯友宜昨與基隆市長謝國樑同框合體，要共推「社福三好」政策，兩人也談到未來新北基隆合併升格。謝國樑表示，希望未來區域整合能有明確方案，看基隆、新北是否有機會先合併升格。侯友宜表示，明明是共同生活圈，目前資源不見得對基隆公平，基隆與新北本就該併在一起。

「社福三好」政策分別是好日子、好好行、好快活，將提升整體社福量能，其中好日子為基隆借鏡新北建「好日子愛心大平台」經驗，讓市民可透過平台網站，協助弱勢族群；好好行為透過這次透過新北媒合，基隆市府獲贈復康巴士，未來在無障礙交通服務也能轉型升級；好快活則是新北與基隆將共享社福空間資源與場地。

侯友宜昨赴基隆出席社福三好記者會，智英科技董事長林宴臨在新北媒合下，捐一輛復康巴士給基隆市政府。林宴臨是侯友宜的民間友人，5年多來已累計捐贈11輛復康巴士。

侯友宜致詞時說，基於基北北桃生活圈，凡起、訖端有新北市，都能共同叫車使用，未來也可以將宜蘭納入，其他中、南、東區共同生活圈的縣市都可以考量互惠共用，已達到區域合作、市民共好。

謝國樑表示，新北跟基隆情同兄弟，密不可分，基隆人對於復康巴士需求6千多人，但真正服務到的只有150人，有很大落差，會持續跟新北一起討論，如何把長照跟服務，提升到跟新北一樣。

謝轉頭對侯友宜說，「這是市長的責任，也是未來總統的責任」，談縣市共好外，希望未來區域整合能有明確方案，尋求讓基隆市升格，看基隆、新北是否有機會先合併升格。

「三好只是個開始。」侯友宜說，兩個城市共同生活圈，要彼此照顧合作，目前資源分配上不見得對基隆公平，光是復康巴士只有30輛，新北有548輛巴士，相差18倍左右，基隆的山海都跟新北連在一起，都會交通也都在一起，兩個城市本就該併在一起，可以讓基隆跟新北生活無礙，從新北跟基隆先思考。

侯友宜說，基隆事情就是新北事情，新北事情也是基隆事情，要一起讓兩市變成共同生活圈過好日子、好快活、好好行，長期以來看到中央跟地方議題上，中央給地方資源配合上不公平，甚至行政效率不符合地方期待，中央沒有直接跟地方溝通，還分你跟我、還分政黨。

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