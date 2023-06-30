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明同台韓國瑜 侯友宜：兩人信念都一樣願守護中華民國

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜（右二）今天到基隆參加社福三好記者會。記者張曼蘋／攝影
侯友宜（右二）今天到基隆參加社福三好記者會。記者張曼蘋／攝影

國民黨總統參選人侯友宜與高雄前市長韓國瑜預計明天將在黃復興黨部週年活動同台，備受關注。侯友宜稍早受訪時表示，其實他和韓國瑜兩個人信念都一樣 ，都願意守護中華民國，讓台澎金馬更好，有共同信念跟價值，一起團結並肩作戰。

侯友宜今天到基隆參加社福三好記者會，受訪時被問到明與韓國瑜同台，他先是表示，不管是基隆市長謝國樑、韓國瑜，都是一個團隊，會一起攜手往前走，就像今天謝謝基隆，讓我們有機會一起做愛心，基隆跟新北本來就是共同生活圈，兩個城市共好。

媒體追問與韓國瑜碰面一事，侯友宜強調，其實他跟韓兩個人的信念都一樣，都願意守護中華民國，讓台澎金馬更好，有共同信念跟價值，一起團結並肩作戰。

2024大選 總統大選 侯友宜 韓國瑜

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