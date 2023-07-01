金溥聰入局「捅出三個窟窿」 黃暐瀚曝藍營勝選唯一辦法

國安會前秘書長金溥聰加入國民黨總統參選人侯友宜團隊成為執行長，外界認為對選情會有助益。資深媒體人分析「金溥聰入局將對藍營捅出三個窟窿」，包括換侯夢碎、「郭」底破空、立倫走開，他指出，侯友宜必須得像前總統馬英九信任金溥聰，奇蹟才可能發生。

黃暐瀚在臉書分析金溥聰入局對藍營的影響，他指出，金溥聰從29歲開始擔任馬英九的秘書，兩人共事38年，金溥聰輔選六次全數勝利，他是「如變形金剛般的輔選機器」，懂文宣、會組織，人事、議題一把抓。

而金溥聰擔任侯友宜的競選總部執行長，將對藍營捅出三個窟窿。第一，換侯夢碎，由於近日侯的民調低迷，國民黨內出現換人聲音，甚至有「不提名」的提議，但現在金溥聰跳到第一線，換侯也成為不可能的事。

第二，鍋（郭）底破空，鴻海創辦人郭台銘失去參選正當性與可能性，如今「一把金刀」就插在桌面上，藍營不敢輕舉妄動，更不可能支持郭參選，而郭獨立參選的機率也就大幅降低。

第三，立倫走開，金溥聰接任執行長第一天，就將朱立倫稱作是「球隊老闆」，意思就是「出錢、出力，不下指導棋」，貴賓室觀戰就好，場上調度，戰術指揮，跟老闆無關。

黃暐瀚表示，雖然金溥聰至今輔選未曾失敗，但也不可能是永遠不敗，畢竟侯友宜不是馬英九，現在的民進黨也不是大逆風，除非侯像馬一樣百分之百信任與授權金，奇蹟才可能發生。