兩岸監督條例遲遲未通過 侯辦：進廚房才發現下廚難？
民眾黨總統參選人柯文哲再拋重啟兩岸服貿協議議題，引發熱議。國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今開記者會表示，攸關大眾民生經濟的兩岸協議監督條例，國民黨、民進黨都有提出版本，「請問蔡英文、賴清德至今不敢推動，是找不到台階下？還是發現過去的手段都是為了騙票，進了廚房後才發現下廚難？」
侯友宜競選工作室發言人江怡臻表示，兩岸協議監督條例攸關大眾民生經濟，國民黨、民進黨都有提出版本，但至今卻遲遲沒有排審，請問蔡英文總統、副總統賴清德至今不敢推動，「是因為一貫逢終必反的立場，讓你們找不到台階下？還是發現過去民進黨長期以來的手段，都是為了騙票，進了廚房後才發現下廚難？或怕討論的過程中，將再涉及憲法中的兩岸定位，讓『台獨金孫』、『務實的台獨工作者』賴清德陷入尷尬？」
江怡臻說，想問賴清德，兩岸的經濟問題到底重不重要？認不認同當前陸委會推動兩岸經貿的方向？請賴清德向大眾說清楚，並拿出具體解方，不要執政、在野立場變變變，碰到問題卻無能力解決，只用一句「務實面對」帶過。
侯友宜競選工作室發言人呂家愷也則是轉問柯文哲，昨民眾黨宣布將提出自己版本的兩岸協議監督條例，不過民眾黨對服貿、貨貿的態度，社會大眾依然模糊看不清楚，不僅柯文哲的立場與「柯醫師」時期的發言前後不一，民眾黨現任不分區立法委員張其祿依然主張反對服貿，「試問民眾黨的立場到底是什麼？不要左右逢源只為騙票。」
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