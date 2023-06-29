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金溥聰稱「球隊老闆」 朱：不要叫我老闆 老闆是所有黨員同志

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨主席朱立倫今說，他的角色很清楚就是黨主席，「大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，因為老闆是我們所有的黨員同志」。記者余采瀅／攝影
國民黨主席朱立倫今說，他的角色很清楚就是黨主席，「大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，因為老闆是我們所有的黨員同志」。記者余采瀅／攝影

國安會前秘書長金溥聰擔任國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長，金昨指國民黨主席朱立倫是「球隊老闆」。朱立倫今出席國民黨中部專職幹部共識營表示，他的角色很清楚就是黨主席，「大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，因為老闆是我們所有的黨員同志」，大家一起努力，匯集大家的力量才有可能團結勝選。

侯友宜昨天宣布由金溥聰擔任競辦執行長，負責統籌選務。金表示，競辦最需要的是一位「球隊老闆」，能夠強力提供資源，這人就是朱立倫。外界解讀是明升暗降，要朱交出主導權，去找資源。

朱立倫今表示，感謝金在國民黨最辛苦的時候全力幫忙，金過去對整個選戰的操盤，尤其在文宣、策略、媒體都非常有經驗，感謝這時候願意來幫忙。

朱立倫說，不論金溥聰、負責組織的立委曾銘宗、國政顧問團的行政院前副院長杜紫軍，未來還有很多好朋友加入，「我們就是一個大的團隊，只有一個目標，就是要勝選」，希望侯友宜能夠獲得大家肯定，能夠勝選帶領台灣、中華民國，這個目標是一致的，絕對不會被見縫插針，也不要造成任何紛擾。

朱強調，「我的角色很清楚就是黨主席，大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，因為老闆是我們所有黨員同志」，大家一起努力，各項工作匯集大家的力量，才有可能團結勝選。

媒體追問如何定義「球隊老闆」4字，朱立倫說，大家就是一個大家庭、一個團隊，只有一個目標就是團結勝選，侯友宜勝選是最高的目標，只要對整個選情好，大家共同努力。

國民黨主席朱立倫今出席國民黨中部專職幹部共識營。記者余采瀅／攝影
國民黨主席朱立倫今出席國民黨中部專職幹部共識營。記者余采瀅／攝影

2024大選 總統大選 侯友宜 金溥聰

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