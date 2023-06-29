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新聞眼／禮貌卻生疏 侯友宜、金溥聰默契待培養

聯合報／ 本報記者陳洛薇侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜（左）昨宣布首波競選辦公室人事布局，國安會前秘書長金溥聰（右）擔任選舉辦公室執行長。記者侯永全／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）昨宣布首波競選辦公室人事布局，國安會前秘書長金溥聰（右）擔任選舉辦公室執行長。記者侯永全／攝影

「執行長是競選團隊的領導，要帶著團隊往前。」國民黨總統參選人侯友宜昨天公布競選辦公室執行長金溥聰時，這樣定位金的角色。

競選工作室人事公布記者會上，金溥聰坐在侯友宜旁邊，兩人只有短暫一次附耳交談，金先交代主持人流程順序，停頓了幾秒後似乎想起什麼，再轉頭向侯解釋，侯邊聽邊點頭，兩人相視而笑，顯得禮貌卻有些生疏。

媒體詢問金溥聰為何決定加入侯團隊，金坦言與侯過去沒有深交，但長期觀察侯「正直、正派、誠實、誠懇，更重要的是謙虛，他不譁眾取寵，腳踏實地」。此時，端坐在旁、表情拘謹的侯友宜，臉上線條稍稍放鬆柔和，但旋即又收緊。

侯友宜首波競辦人事一字排開，幾乎都是馬英九時代要角。接掌兵符的金溥聰分工明確，不只快速整建部隊，還直接把國民黨主席朱立倫由「總教練」升級為「球隊老闆」，意指老闆是要張羅糧草找資源，戰術攻防就交給執行長全權指揮。雖然淡出政壇多年，金溥聰依舊是直球對決、出手快狠準。

距離選戰尚有六個多月，金溥聰昨發下豪語，要讓晚起跑的侯友宜「後發先至」，但這次「老闆」不是馬英九，侯金攜手出征，兩人默契仍待培養，能否複製馬金勝選方程式，各界拭目以待。

2024大選 總統大選 侯友宜 金溥聰 馬英九 朱立倫

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