侯團隊充滿「馬味」 金溥聰：代表國民黨培養很多人才

國民黨總統參選人侯友宜新團隊人馬充滿著「馬味」，外界關注未來政策是否會走前總統馬英九路線？國民黨前秘書長金溥聰表示，這代表國民黨過去培養許多人才，這些人與馬英九都沒有關聯，完全是專業人才取向。

金溥聰表示，這說明國民黨執政培植很多人才，過去國民黨執政，國民黨經濟人才很多，他們執政成績在過去經濟奇蹟之中都是可以作為民政，他們是專業取向，不是哪個團隊，他們跟馬英九沒有關聯，完全是專業人才取向，對照今天的團隊，不言而喻。

至於未來競選工作要如何與黨主席朱立倫分工？金溥聰指出，朱立倫是總教練，他是執行長，最需要的是球隊老闆（朱立倫）能提供強力資源讓球隊打好，贏得勝利。