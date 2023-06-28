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侯友宜跟韓國瑜常通電話？謝龍介證實：句句屬實

聯合報／ 記者張睿廷、侯例安／新北即時報導
台南市前議員謝龍介（右一）表示，很多韓粉不相信侯與韓會通電話，他親自證實，侯友宜說的句句屬實，「男人跟男人中間一句話、一通電話就解決了，沒有那麼複雜。」記者張睿廷／攝影
台南市前議員謝龍介（右一）表示，很多韓粉不相信侯與韓會通電話，他親自證實，侯友宜說的句句屬實，「男人跟男人中間一句話、一通電話就解決了，沒有那麼複雜。」記者張睿廷／攝影

國民黨總統參選人參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜互動受關注，台南市前議員謝龍介表示，很多韓粉不相信侯與韓會通電話，他要親自證實，「他們說的句句屬實，男人跟男人中間一句話、一通電話就解決了，沒有那麼複雜。」

謝龍介說，他跟韓國瑜像兄弟一樣，韓國瑜相當在意中華民國前途、台灣安全，韓明天會回國，他已經約好與韓見面；侯友宜也說過「他們（指侯、韓）常通電話」，韓國瑜也會說與侯友宜通了電話，然後對外由侯發布。

謝龍介表示，有些韓粉一直不相信，說侯友宜膨風，沒有這個事情，他今天在這邊正式跟媒體報告，「他們說的句句屬實，男人跟男人中間一句話、一通電話就解決了，沒有那麼複雜。」

國安會前秘書長金溥聰說，許多人都低估了侯友宜，他對政治人物經常是用冷眼觀察的角度，舉例來說，侯友宜從公務員警察做到今天的位置，絕對是有優秀表現，因為侯沒有家世背景、不是政二代，「跟我們一樣統統是基層家庭出來的」。

金溥聰說，可以回想侯友宜競選新北市長連任的時候，民調沒那麼高，可是開票結果是破紀錄高票，所以今天是大家沒有認識侯友宜，「侯友宜現在是一個模糊的形象，我的責任就是開始讓大家認識侯市長、認識他的長處、為什麼適合做一個國家領袖。」

金溥聰表示，舌粲蓮花、口條很好都不是做一個國家領袖最重要的條件，重點是要正派、正直、盡忠職守、謙虛、知人善任，這才是領袖該做的事；沒有一個領袖天縱英明、什麼事都可以管，全部都要靠團隊。

金溥聰指出，他從學界進出政界，心中很多感觸，看到施政上面什麼時候成功、什麼時候失敗，關鍵都是在於這些特質有沒有做到？侯友宜可以把每個里長名字叫出來，是因為侯過去8年勤走基層、不斷互動，他就是要讓全國選民能夠了解侯友宜這些優點。

金溥聰補充，一個政治人物不可能十全十美，有優點、有缺點，但有些優點是很難取代，如果本質沒有就沒有，些缺點很容易經過時間磨練就修正，侯友宜有許多優點是別人沒有的，侯即使不完美，也可以快速學習，因為謙虛，願意修正，這也是他願意在日子過得非常舒服時還願意走出舒適圈，挑起這個吃力不討好的工作。

2024大選 總統大選 侯友宜 韓國瑜 金溥聰 謝龍介

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