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王金平否認挺郭台銘 柯文哲陣營：郭柯配假議題

聯合報／ 記者程平劉宛琳林縉明林銘翰／台北報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。本報資料照片
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜選情低檔盤旋，讓鴻海創辦人郭台銘參選意志增強，郭端午假期拜訪立法院前院長王金平，傳出郭要獨立參選並爭取王支持。王金平辦公室昨天否認傳言，據了解，四十分鐘的「王郭會」並沒有談到選舉，王金平正籌組「厚友誼立委後援會」全力幫忙侯友宜，七月五日成立大會。藍營人士則指出，郭台銘要投入選戰只剩兩條路。

藍營人士表示，第一條路是成功策動「換侯」，但困難度極高，國民黨內大老已陸續表態挺侯，前主席洪秀柱也提醒「換柱」下場是失去政權、淪為在野，加上侯友宜參選意志堅定，朱立倫深知陣前換將之痛，禁不起再一次。

藍營人士指出，第二條路是尋求跟民眾黨主席柯文哲合作，郭只當主帥不當副手，柯若願屈居副手，在郭豐沛財力支援下，民眾黨有糧草拓展國會版圖；但若柯不願意，郭應該沒獨立參選的條件。

對於外傳郭台銘有意獨立參選，並對「郭柯配」深具信心，甚至有機會「併購」民眾黨；柯文哲說，「天啊，一聽大家就嚇到了」，商場上確實有併購，但政治上要有理想，兩者不太一樣，郭台銘先前說若爭取國民黨初選失利，會支持國民黨總統參選人侯友宜，現在要怎麼轉彎是大問題。

柯陣營人士說，郭柯五月金門行後沒再見過面，郭柯誰配誰，根本是假議題，柯氣勢正旺，就算要討論與郭合作，也是「柯郭配」而不是「郭柯配」，但郭會願意當副手嗎？柯營沒必要去捅這個馬蜂窩。

親郭人士表示，柯也已說「郭柯配」不可能。至於郭台銘是否願和侯友宜整合，目前侯、郭還沒接上線，郭和國民黨的溝通管道也不順暢。

2024大選 總統大選 郭台銘 侯友宜 王金平 柯文哲 朱立倫

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