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侯友宜：我親自請出金溥聰加入競選團隊

聯合報／ 記者張睿廷劉宛琳／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（右圖）昨天指出，他親自邀請國安會前秘書長金溥聰（左圖）加入競選團隊。圖／記者陳正興攝影、本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜（右圖）昨天指出，他親自邀請國安會前秘書長金溥聰（左圖）加入競選團隊。圖／記者陳正興攝影、本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜昨天指出，競選辦公室會在七月正式擴大成立，國安會前秘書長金溥聰已加入競選團隊，近期還會不斷招募更多人才，本周會對外公布；他會請黨主席朱立倫擔任競總榮譽主委，也會拜訪各大老及長官，請大家協助。

朱立倫表示，他和侯友宜都有密切聯繫，已知此事，金溥聰很優秀，文宣和空戰都有經驗。

至於侯友宜會拜託擔任競選榮譽主委，朱立倫說，「目前我們還沒討論到這一塊」；對於是否找前總統馬英九幫忙。他說，資深前輩擔任榮譽職都是應該的。

侯友宜昨天受訪時證實金溥聰加入競選團隊，他說，金溥聰兩天前加入競選辦公室，已參加多場重要會議，並給許多指導，未來會不斷擴大團隊，讓更多優秀人才進入，當團隊進來後，本周會陸續將團隊重要幹部及組織架構，向關心這場選舉的全國民眾報告。

至於金溥聰由誰幫忙牽線，侯友宜說，「金溥聰是我親自去拜託的」，金以往有打選戰經驗，更有媒體、空戰、各項領導的方向與能力，足以負起重責大任，「所以我親自去拜託他出來」。

不具名國民黨立委表示，侯友宜的選舉團隊中，需要有全國大選實務經驗的人才加入，打選戰需要扮黑臉的人實質進入核心，參與決策，他認為，無論金溥聰或台北市政顧問陳國君都是很好的人選。

侯友宜是否會邀請前總統馬英九、立法院前院長王金平擔任競總榮譽主委，邀朱立倫擔任競總主委？侯表示，會請朱擔任競總榮譽主委，也會拜訪各大老及長官。

侯友宜表示，這段期間會親自拜託前總統馬英九、黨內大老、擔任過黨主席的長官，最重要是要麻煩朱立倫繼續帶領黨全力並肩作戰，請大家協助。目前詳細架構還在討論中，會再跟大家報告。

有傳聞反侯黨代表要求侯友宜簽候選人切結書，未來要依照黨的政策前進。侯友宜說，他是國民黨徵召的總統參選人，所有步調跟政策一定與黨中央一致。

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