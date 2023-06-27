賴清德訪美？ 學者：執政優勢可加分

多數總統候選人選前都會訪美，常被戲稱到美國接受「面試」，學者認為，此次賴清德、侯友宜與柯文哲三人都有高機率到美國。學者劉兆隆受訪時直言，可觀察美國接待規格來判斷美國對候選人的評價，但因為賴清德有副總統之位，容易拉高官方的接待層級，可在「面試」中拿下高分。

然而，政大國關中心兼任研究員嚴震生說，副總統的官位恐成為賴清德的包袱，只能靠著過境美國的方式取得交流，所以會把握8月巴拉圭總統就職的機會；反觀國民黨在美國已有所經營，侯友宜應能見到「副國務卿」級別的人物；而柯文哲近期聲勢不斷上漲，美國官方也會更想認識該候選人，他認為「三人未來都會訪美」。

外傳美國和台灣官員正在討論副總統賴清訪美計畫，預計在8月參加巴拉圭新總統潘尼亞就職典禮時，並於美國停留。賴清德競選辦公室發言人陳世凱27日表示，目前還沒有收到出訪的計畫跟規劃。

候選人領成績單

彰師大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆表示，美國是我國重要的盟友，更是國際社會上的強權，總統候選人大多都會到美國接受「面試」，不僅能夠與官員交換意見，美國同時也能理解台灣候選人的理念。他指出，訪問的同時，也能從接待官員的規格來判斷美國給候選人的「成績」，但對台灣選情是否有重大影響，還值得繼續觀察。

他指出，賴清德並非第一次過境美國，上次就曾率團前往洪都拉斯新總統卡斯楚就職典禮或參與早餐祈禱會。劉兆隆強調，雖然賴清德只能靠過境的方式參訪美國，但民進黨還是有執政優勢，如駐美代表蕭美琴也是民進黨的人，能得到比較好的資源。

至於侯友宜、柯文哲是否也需要出訪美國？劉兆隆說，侯友宜可以新北市長的身分，與美國的姊妹市進行交流，且國民黨在美國有派駐單位，對候選人而言，也能獲得國際事務經驗。反觀民眾黨在美國沒有扎根，柯文哲上次去美國，也沒有得到很好的反響，恐怕要得分比較困難。

副總統職位成包袱

但嚴震生認為，賴清德「副總統」的身分反而是包袱，需要以拜訪南美友邦，順道過境美國的方式，此次8月正值巴拉圭總統就職典禮，「8月賴清德過境美國大概會成行」。他推測賴清德會過境鄰近的紐約州，並由美國派官員到紐約會面，官員層級就是觀察的重點。

至於侯友宜，嚴震生說，侯友宜還沒去過美國，新北市長的身分也不成為交流的阻礙，但能得到什麼的待遇，就要看國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正能安排到什麼層級。他認為，「就國民黨在美國的經營，要見到副國務卿等級的人物，應該是沒有問題」。

美國會想了解柯P

嚴震生說，現在柯文哲聲勢上來，部分民調甚至衝上第一，最近更拋出重啟服貿的議題，這些狀況都會使得美國也會更想了解這個人，確認他政策的方向與立場，認為「柯P很有可能再去一次美國」。

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