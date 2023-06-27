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本土元宇宙遊戲上線 柯P化身NPC

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

元宇宙互動遊戲驚見身穿高腰褲的柯文哲！民眾黨黨主席柯文哲為遊戲《8號樂元》當宣傳大使，更成為遊戲內NPC（非玩家角色）。柯文哲27日於記者會表示，台灣電子產業過度聚焦於硬體，更應多元發展軟體，且隨著人工智慧興起，改變遊戲的模式。

柯P化身人物

遊戲製造商「紅番茄愛娛樂」總經理楊上弘表示，《8號樂元》結合人工智慧，並透過自然語言處理與生成式內容，讓遊戲中角色對話更加自然，且開放不同國籍的用戶一同上線，會直接透過AI進行翻譯轉換。

《8號樂元》提供玩家在遊戲中伐木、養殖或興建房屋等，還能夠設計穿搭，與線上各國用戶互動，建立元宇宙的互動社群。其中，柯文哲也化身其中的NPC，身穿醫師袍與高腰褲，特徵相當明確。

本次擔任宣傳大使的柯文哲上台致詞時，底下就有觀眾大喊「柯P」，一度驚動現場其他觀眾，成為活動的插曲。柯文哲表示，台灣在硬體產業上表現良好，更應在已有的基礎上擴大產業優勢，補足軟體實力不足的缺點。他說，隨著電競流行與人工智慧崛起，遊戲模式也產生改變。

會AI才能保住工作

他指出，人工智慧改變生活，預計也會衝擊到醫療產業，估計5年內「不是用手」的醫師都會被淘汰，只有會操作內視鏡、執行手術的醫師能存活下來。柯文哲說，很多人擔憂工作被AI取代，但正確的說法是「工作會被知道如何使用人工智慧的人取代」，所以還是要鼓勵各產業不斷創新、多元發展。

針對服貿議題持續延燒，引發民進黨、國民黨、時代力量批評，質疑柯文哲立場改變。柯文哲也表示，政治誠信價值不論贊成反對都要講清楚，9年前跟現在邏輯沒有改變。

他說，服貿有優點跟缺點，要讓優點增加、缺點降低，畢竟大陸還是重要市場。柯文哲以美國為例，過去美國想要跟大陸脫鉤，但因為執行困難，美國也開始改變戰略，在無法脫鉤的情況下維持相當程度連結，並思考如何把風險降低。

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