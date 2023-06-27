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柯文哲：賴清德不太會轉彎 與陸關係打死結

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨接受廣播節目專訪。記者曾原信／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨接受廣播節目專訪。記者曾原信／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨天接受廣播專訪指出，中國大陸還是台灣重要的經濟對象，看數字就知道；中國常拿海峽兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）嚇唬台灣，其實中國是政治凌駕經濟的邏輯思維，「所以我非常清楚，ＥＣＦＡ一定不會停，因為它會讓台灣脫鉤」。

對於國民黨總統參選人侯友宜批評，當年民進黨與柯文哲阻擋兩岸服貿協議，柯說，他當時是說「反黑箱，不反服貿」，自己比民進黨務實多了；現在有三組人選，侯友宜一定要把其他兩人畫成一組，藉此凸顯出不一樣。

「兩岸監督條例要先拿出來，否則沒有規範會永無寧日。」柯文哲表示，他還是主張貨貿優先於服貿，因為貨貿比較少「人的問題」，還是比較好應付，兩岸監督條例要先通過，而貨貿要比服貿優先，這個邏輯很清楚。

至於民進黨總統參選人賴清德前天說，重啟服貿是走回「一中市場」，沒有看到現在的世界局勢，柯文哲表示，賴清德的戰略是想要與中國脫鉤，問題是做不做得到，「賴清德當醫生的時間太短了」，醫生當久的人就知道，要常常思考臨床問題，思考邏輯也會比較不同。

被問到賴清德跟中國大陸的關係要怎麼解決，柯文哲表示，這個問題是「打死結」，「我猜企業界想到這個，要投他就很困難」，大陸關係沒有辦法解決，台灣經濟一定不好。他認為賴清德是很謹慎的人，但這不叫優點，「他好像都不太轉彎，這是優點兼缺點」；侯友宜是刑警出身，比較接地氣，「但是也只有這樣而已」。

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