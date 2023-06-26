侯拚競選不顧市政？ 侯辦：選舉行程會請假

國民黨總統候選人、新北市長侯友宜頻頻跑選舉，不顧新北市政？侯友宜競選發言人江怡臻26日表示，市政交流跟選舉行程都非常重要，只要是跟選舉有關的行程市長都會請假。至於服貿爭議，侯競辦發言人呂家愷表示，民進黨放任黨員造謠、柯文哲立場時常改變，只有侯友宜才是最務實的候選人。

侯跑選舉會請假

侯友宜26日上午到南投縣進行市政交流、並與下午進行農友座談，並與南投縣長許淑華同框，許淑華更對媒體們表示說，站在黨員立場，「當然支持侯市長」。但外界也質疑，侯友宜是透過市政交流來跑選舉行程。

江怡臻回應表示，侯友宜從副市長到市長任內，跟各縣市一直都有密切交流，未來會彈性應用，未來會彈性應用，「但只要是跟選舉有關的行程市長會請假」。

服貿不過 放任低薪

至於日前因為民眾黨總統候選人柯文哲拋出「重啟服貿」的意見，與侯友宜主張一致，但民進黨總統候選人賴清德卻說，台灣經濟現況已與2014年談服貿的時候不同，「重啟服貿就是走回昔日一中市場」，並不符合現實趨勢。

對此，江怡臻回應表示，侯友宜的態度非常清楚，兩岸最重要的就是「對等尊嚴，重啟對話、務實交流」，兩岸服貿就是其中一個很好的例子。她說，民進黨以ECFA對兩岸都有利，來呼籲對岸不要終止ECFA，但是卻怠惰了七年，不立法規來監督兩岸的協議，放任服務業與青年低薪。

她強調，未來國民黨會以負責任的態度，繼續務實推動兩岸的交流，不管透過ECFA、服貿、或是貨貿協議，確保我國在大陸市場的競爭力。

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