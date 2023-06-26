侯友宜拋中國交換生留台就業 民進黨：請鬼拿藥單

國民黨總統參選人侯友宜昨天指出，未來兩岸開放後，可思考讓更多大陸交換學生留台灣就業。民進黨發言人張志豪今天表示，台灣不是中國大陸的內地，侯友宜作為總統參選人，論述必須嚴謹周延，經過完整評估，不應該冒進暴衝，這樣的主張顯然是自以為的美好，不僅對國內就業造成衝擊，更凸顯侯友宜對國際及兩岸經貿情勢變化的不了解，只想一味討好大陸，完全不負責任，請鬼拿藥單。

張志豪指出，從大陸最新公布的統計數字看，大陸4月青年失業率高達20.4%，這還是美化後的內容，代表平均每五位青年人即有一人失業，失業總人口估算高達2500萬人以上，比台灣總人口數還多。

對於侯友宜主張重啟服貿，張志豪說，一旦開放服貿和引進大陸青年勞工，肯定嚴重衝擊國內產業與就業市場，侯友宜是否已經做過衝擊效應評估，包括台灣青年薪資走勢會如何，依據大陸現在的經濟情況，重啟服貿對台灣產業的影響為何？如此冒然提出政見主張，可見國民黨及侯友宜心中只有大陸，雞蛋全放一個籃子。

張志豪表示，全球經濟嚴峻挑戰，各產業面臨動能減緩衝擊，政府正全力因應。面對台灣缺工問題，解決方案不應該是未經詳細評估就草率的開放大陸交換學生留在台灣就業，侯友宜根本是請鬼拿藥單。

張志豪說，為了救選情，侯友宜不僅與民眾黨總統參選人柯文哲比賽誰更支持重啟服貿，還加碼拋出引入大陸青年勞工的荒謬主張，實在離譜，請侯柯兩人適可而止，不要為了選舉而犧牲國家利益。