綠委圍攻 柯文哲嗆賴清德、蔡總統「放狗咬人」

民眾黨總統參選人柯文哲近日拋重啟服貿議題，遭民進黨集中火力攻擊。柯昨天表示，蔡英文總統和民進黨總統參選人賴清德「每天都放狗咬人，要不要狗主人自己出來回應一下？」

柯文哲昨與台北市長蔣萬安、民進黨立委高嘉瑜、國民黨立委王鴻薇等人，出席北市中山區光大寮聚保宮環島祈安遶境。媒體問到，民進黨立委洪申翰說柯文哲喊話，民進黨如果有本事就把ＥＣＦＡ廢掉，是柯閃避問題的滑坡話術，有兩種可能，一是爭取北京支持、二是挖藍選票。

柯文哲原本不受訪，但在媒體堵訪下表示，「這就是問題，他們有立委、有側翼、有名嘴，我們都只有我柯文哲，他們（蔡總統和賴清德）都不用回答」，「每天都放狗咬人，要不要狗主人自己出來回應一下？」媒體追問柯是不是要賴自己回應？柯回：「對啊。」至於日前飆罵民進黨「王Ｘ蛋，每天做假新聞」，是否為失言？柯文哲冷回「不會啊，差不多」。