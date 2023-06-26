聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德攻侯友宜本命區 「新北贏 就能贏」

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱丘采薇林銘翰／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（中）昨出席新北市信賴台灣之友會成立大會，行政院前院長蘇貞昌（左）、立法院長游錫堃（右）到場相挺。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）昨出席新北市信賴台灣之友會成立大會，行政院前院長蘇貞昌（左）、立法院長游錫堃（右）到場相挺。記者胡經周／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨天進軍全國最大票倉新北市，直搗國民黨總統參選人侯友宜本命區，直言「只要新北市贏，我們就可以贏」。前閣揆蘇貞昌稱呼他是「未來的賴清德總統」，還批侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲「一個空、一個亂」。

賴清德插旗新北市，由蘇貞昌、立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等人陪同，眾人細數民進黨政府在新北市的建設，批新北市長侯友宜對市政不用心。賴同時為各縣市鄉親後援會及百工百業後援會授旗，現場高喊「二○二四團結一致」、「賴清德凍蒜」。

賴清德表示，信賴台灣之友會今年四月十五日從台南出發，除了因為氣候因素無法前往馬祖，每個縣市他都到場，新北場是壓軸。新北是台灣最大縣市，人口有四百萬，只要能獲得新北市鄉親的支持和栽培，賴清德和民進黨提名的立委一定能高票當選，「只要新北市贏，我們就可以贏。」支持他，就是支持「在民主的路上繼續壯大台灣」。

「人才好，國家自然就好。」賴清德說，政府有責任降低教育成本、做到教育平權，他在行政院長任內調降就學貸款利息，延長還款期限，「他們二位（侯友宜、柯文哲）看到的是選舉，但我看到的是學生的需要與自己的責任。」

對侯友宜批賴清德很少到新北，選舉才來。賴說，他是萬里子弟，父母祖先都葬在新北，「我回萬里的次數，應該比他回嘉義更多，他可能不知道，講這種話也沒有必要。」蘇貞昌也說，去年他在行政院長任內，四度到新北主持社宅建設會議，「侯友宜一次都沒來，都是副市長來」，「侯友宜當然不知道中央在新北的建設」。

2024大選 總統大選 賴清德 侯友宜 蘇貞昌 柯文哲 林佳龍

延伸閱讀

蘇貞昌批侯友宜不參加社宅開工 新北市府PO照片打臉

賴蘇游合體 蘇貞昌：亂世領導台灣要有真本領

侯友宜與地方座談 批中央讓彰化二林精密園區又拖三年

侯友宜：兩岸要務實交流 是民進黨、柯文哲擋服貿

相關新聞

侯友宜轟民進黨與柯文哲「當年擋服貿」

國民黨總統參選人侯友宜昨到彰化縣鹿港參訪，他表示，以前到現在政策非常明確，兩岸應重啟對話、務實交流，經貿、教育、文化、經...

賴清德攻侯友宜本命區 「新北贏 就能贏」

民進黨總統參選人賴清德昨天進軍全國最大票倉新北市，直搗國民黨總統參選人侯友宜本命區，直言「只要新北市贏，我們就可以贏」。...

綠委圍攻 柯文哲嗆賴清德、蔡總統「放狗咬人」

民眾黨總統參選人柯文哲近日拋重啟服貿議題，遭民進黨集中火力攻擊。柯昨天表示，蔡英文總統和民進黨總統參選人賴清德「每天都放...

服貿長期卡關、製造業大量出走 學者：致「只有電子業」現況

服貿對台灣重要性不言可喻！民眾黨總統候選人柯文哲日前表示，台灣一年對中國出超超過千億美金，兩岸經貿應速法制化...

難得不穿西裝 賴清德穿白T為募款小物拍宣傳照

民進黨總統參選人賴清德將公布第一波募款小物，預計6月27日上線，首批小物包括「Team Taiwan戰袍」，募款網站也會...

台東推動釋迦輸陸 侯友宜：地方政府可為人民做更多事

國民黨總統參選人侯友宜今晚說，「謝謝饒縣長，為大家開了一扇門，做了地方父母官該做的事，照顧了農民的生計，反映了地方的聲音...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦