侯友宜喊展開兩岸服貿協議 綠委反嗆大腦Made in China

國民黨總統參選人侯友宜今天說，兩岸要重啟對話、務實交流，兩岸服貿協議要快速展開，民進黨立委王定宇反批，前總統馬英九執政時期完全擁抱中國，經濟表現卻慘不忍睹，現在還在推銷服貿、想要重啟服貿的人，難道腦袋裝的大腦是「Made in China」。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天受訪時表示，從以前到現在「我們的政策方向」非常明確，兩岸不但要重啟對話、務實交流，包括兩岸服貿協議，兩岸經貿、教育、文化、經濟等合作，勢必要快速展開。

王定宇下午在臉書以「傻了嗎？還在挺服貿？」為題發文指出，中國單算年輕人的失業率，在美化數字後，還超過20%，數以千萬計，「開放服貿，台灣的就業市場會如何？薪資走勢會如何？」

王定宇說，2019年美中貿易戰、2020年新冠肺炎疫情後，在中國的台商、各國投資都大幅出走，甚至連中資自己都要跑，現在還有美國、歐洲、日本聯手的「晶片戰爭」，「台灣站在哪一邊比較有利呢？」

王定宇還說，中共軍事威脅周邊鄰國日益加劇，威脅台灣無所不為，連中國的經濟櫥窗香港都被中共「同屬一中專制」取代「一國二制」給毀了，推銷台灣與中國經濟融合，「這已經不只是自虐了，根本是自戕啊！」

王定宇強調，台灣這幾年的經濟、安全與外交走向國際，中國對台灣杯葛，台灣的出口和經濟成長反而屢創歷史新高，甚至多次打敗韓國，站上四龍之首，反觀馬政府時期，完全擁抱中國，經濟表現卻慘不忍睹。

王定宇質疑，「還在推銷服貿的、要重啟服貿的，除了沒有更新資訊外，腦袋裝的大腦是『Made in China』的嗎？」