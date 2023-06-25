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侯友宜喊展開兩岸服貿協議 綠委反嗆大腦Made in China

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜下午到慈恩老人養護中心與企業界和各鄉鎮長、議員等民代座談。記者林宛諭／攝影
國民黨總統參選人侯友宜下午到慈恩老人養護中心與企業界和各鄉鎮長、議員等民代座談。記者林宛諭／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天說，兩岸要重啟對話、務實交流，兩岸服貿協議要快速展開，民進黨立委王定宇反批，前總統馬英九執政時期完全擁抱中國，經濟表現卻慘不忍睹，現在還在推銷服貿、想要重啟服貿的人，難道腦袋裝的大腦是「Made in China」。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天受訪時表示，從以前到現在「我們的政策方向」非常明確，兩岸不但要重啟對話、務實交流，包括兩岸服貿協議，兩岸經貿、教育、文化、經濟等合作，勢必要快速展開。

王定宇下午在臉書以「傻了嗎？還在挺服貿？」為題發文指出，中國單算年輕人的失業率，在美化數字後，還超過20%，數以千萬計，「開放服貿，台灣的就業市場會如何？薪資走勢會如何？」

王定宇說，2019年美中貿易戰、2020年新冠肺炎疫情後，在中國的台商、各國投資都大幅出走，甚至連中資自己都要跑，現在還有美國、歐洲、日本聯手的「晶片戰爭」，「台灣站在哪一邊比較有利呢？」

王定宇還說，中共軍事威脅周邊鄰國日益加劇，威脅台灣無所不為，連中國的經濟櫥窗香港都被中共「同屬一中專制」取代「一國二制」給毀了，推銷台灣與中國經濟融合，「這已經不只是自虐了，根本是自戕啊！」

王定宇強調，台灣這幾年的經濟、安全與外交走向國際，中國對台灣杯葛，台灣的出口和經濟成長反而屢創歷史新高，甚至多次打敗韓國，站上四龍之首，反觀馬政府時期，完全擁抱中國，經濟表現卻慘不忍睹。

王定宇質疑，「還在推銷服貿的、要重啟服貿的，除了沒有更新資訊外，腦袋裝的大腦是『Made in China』的嗎？」

2024大選 總統大選 王定宇 侯友宜 服貿

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