總統擘劃大政方針 三黨選將論述層級低

三黨總統候選人近期紛紛提出政見較勁，但多半聚焦於行政面問題，缺乏總統的高度。學者受訪表示，總統角色應強調擘劃如兩岸、國防、外交或經濟轉型目標等國家方針，執行能力則是行政院長的職責，「如今三黨總統候選人的大政論述都不夠明確」。有學者分析，總統也應具備團結民心、了解新趨勢與柔軟的身段。

台師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，總統作為國家領袖與元首，角色定位與行政院長不同，應決定國家的政策大方向。他舉例說，例如台灣經濟角色目前開始轉變，從過去製造業為核心的狀況，變成現在「電子業獨霸」，一旦遭遇產業風險，經濟產業就容易受到影響，這種經濟轉型的任務就應由總統來擘劃。

兩岸與青年經濟

他說，先無論對錯的問題，蔡英文在外交的方向就是「親美抗中」、能源政策就是「反核」，至少有一個相當明確的方向供民眾選擇，至於執行面的工作就是行政院長的責任。三黨候選人不應太強調自己的政策執行能力，而應聚焦在施政藍圖才是。

中華戰略暨兵棋研究協會研究員李華球受訪時強調，台灣領導人最重要的是要有解決兩岸問題的能力，讓台灣可以結合國際奧援與自我防衛，抵抗中國可能的入侵。另外，還要掌握年輕人的需要與了解時代最新的趨勢，並提出可以解決年輕人問題的政策，改善年輕人的經濟困境。

賴清德兩岸短板

李華球說，台灣與中國實力差距太大，但台灣不能完全靠歐美、日韓等國家幫助，所以領導人要提出可以強化自主防衛，還有讓國際一定會來幫助台灣的方針。李華球說，以這些條件來看，其實賴清德擔任過立委、台南市長、行政院長，資歷相當完整，並有能力為台灣擘劃方向。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒則說，過去蔡英文連任是因為外部因素讓她可以推動「抗中保台」所以才當選，但她並沒有針對台灣許多長期問題提出解方，台灣也很久沒有真正的政策辯論了，而這次美國國務卿布林肯訪中，與中國商討不要影響台灣選情下，也許這次選舉有機會看到比較完整的政策辯論。

侯友宜可再進步

施正鋒分析，台灣是單一制國家，直轄市長基本上也是執行中央政策，個人做得好不好其實不容易觀察，因此侯友宜除了要強調執行政策外，外界也會質疑他有沒有能力提出具有前瞻性的政策，施正鋒認為侯友宜19日在台大演講的表現還不錯，展現出進步且有政策對話的能力。

文化大學新聞系教授莊伯仲受訪時則表示，領導人所要具備的特質其實沒有標準答案，民國4、50年時台灣要強人政治，剛民主化時要有點強人，但也具有民主特質的領導人，現在則是要身段軟、能提出具有「最大公約數」特質的政策的人選。

賴宜延續蔡英文路線

「但就目前而言，三個人的總統政策論述都不太清楚，」曲兆祥坦言，賴清德因為是執政黨候選人，在政策論述方面相對佔便宜，可以選擇延續原本蔡英文的路線就好。他指出，但最近也能看到賴在演講時，有一改「非核」政策的跡象，但具體仍不明確，還需要時間觀察賴的政策動向，是否會端出新的菜色來？

他表示，侯友宜論述更加不明確，只有政策目標，但卻沒有具體的方向，而且「侯侯做代誌」的口號也更像是行政院長的任務。曲兆祥說，雖然侯近期在能源政策上有所補強，強調要恢復核能，但「核四是否重啟」、「核能百分比究竟要多少」等總統應該交代的細節，可惜都付之闕如。

曲兆祥指出，柯P近期雖然有明確的兩岸政策，例如近期拋出「恢復服貿」的消息，但仍缺乏完整的論述，如能源政策、台灣在國際定位或產業走向，都沒有清楚的交代。他強調，「三個人目前都還有不足的地方，但距離大選還有6個月的時間，還值得繼續觀察。」

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