服貿長期卡關、製造業大量出走 學者：致「只有電子業」現況

服貿對台灣重要性不言可喻！民眾黨總統候選人柯文哲日前表示，台灣一年對中國出超超過千億美金，兩岸經貿應速法制化。對此，國民黨總召曾銘宗受訪時指出，服貿無法過關是因為與其相關的《兩岸協議監督條例》長期遭到民進黨卡關。學者杜震華則說，台灣若沒有簽下免除關稅的協定，恐怕會失去競爭力。

「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）為兩岸的雙邊經濟協議，後續展開有貨品貿易、服務貿易、投資保障以及爭端解決協議協商。但因為服貿因為黑箱爭議，加上太陽花學運，在民進黨2016年再度執政時與對岸中斷協商。

柯喊話退回ECFA

柯文哲近日被媒體爆出，國政白皮書中主張要「重啟服貿」，遭到民進黨群起而攻之。柯文哲回應表示，柯文哲競選辦公室目前尚未推出白皮書，駁斥報導不實，但他強調，兩岸貿易頻繁，台灣一年對中國出超超過千億美元，中國也佔台灣出口四成，兩岸經貿往來必須透過立法「法制化」、「正常化」。

他更向蔡總統喊話說，若ECFA、服貿、貨貿皆為糖衣毒藥，請蔡總統退回ECFA，停止服貿貨貿早收清單，也請賴清德賴清德明確表態，「未來若執政，也絕不重啟ECFA談判，不會與中國貨貿、服貿事項進行磋商」。

國民黨總統候選人侯友宜也跳出來說，兩岸服貿協議是「重啟對話、務實交流」，尤其兩岸在經貿、教育與文化勢必要快速展開，多年前就提出服貿協議，但當時有民進黨與柯文哲帶著太陽花擋住，影響兩岸經貿交流的障礙，最近在推兩岸監督條例，也期待趕快通過。

執政黨說一套做一套

與服貿息息相關的兩岸協議監督條例，在立院卡關已經長達7年，曾銘宗受訪時指出，主要原因其實就是「執政黨不斷卡關」，顯見民進黨說一套做一套的狀況。他指出，太陽花學運訴求在兩岸協商服貿等時，要先通過「兩岸協議監督條例」立法，民進黨在野時也主張推動，但執政之後就不願訂定。

「2017年就曾排審《兩岸協議監督條例》草案，被民進黨刻意阻擋而無法開會，行政院也沒提出版本，」他進一步指出，民進黨在野時說ECFA是糖衣毒藥，但執政七年來不僅繼續維持，還要求對岸不能廢除ECFA。

有學者指出，西方市場近期開始抵制中國，台灣選擇在這時與中國簽訂服貿，是與國際趨勢背道而馳。對此，曾銘宗直呼，「這是相當不專業的說法」，因為中國市場對台灣的重要性不言而喻，更質問，如果中國大陸的市場不重要的話，為何執政黨多年不願終止ECFA？

服務業能進軍中國

台大國發所退休教授杜震華受訪時也指出，如果服貿跟貨貿都不通過，台灣出口到大陸的眾多貨品都要課徵關稅，反之亦然。但日、韓、紐、澳與東南亞各國，都已和對岸簽署自由貿易協定，彼此都不課徵關稅。

他說，因為貨物要課徵關稅，所以傳統製造業大量出走，造成製造業畸形發展，變成「只有電子業」的狀況。杜震華強調，兩岸如果簽服貿，許多受管制的服務業就能相互開放，可以去賺高薪和高獲利，且「台灣服務業水準高於大陸，不怕相互開放」。

ECFA即將過期？

杜震華結論說，許多農民靠ECFA得以免關稅出口，若貿然取消，對農業衝擊重大，民進黨也不敢冒著損失這些選票的風險。但他也強調，這種不完整的架構協議，依世貿規則屬於「過渡性協議」合理期限為十年，已經逾期，恐怕容易在其他國家的要求下，就遭到中止。

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