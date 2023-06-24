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賴拋學費補助遭侯柯批大撒幣 綠委批：見不得青年好

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。（本報資料照片）
民進黨立委吳思瑤。（本報資料照片）

民進黨總統參選人賴清德日前拋出「政府補助私校大學生學費政策」，引發國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲批評大撒幣。民進黨立委吳思瑤今天表示，看柯、侯氣急敗壞，就知道賴清德的政策正確，正中要害，當社會高度支持，年輕世代叫好。只有柯侯兩位連番批評，見不得青年好。

吳思瑤指出，賴清德端出「政府補助私校大學生學費政策」，政策理念都是從政者價值信仰的反映，很遺憾，侯柯兩人的價值都不是台灣需要的價值，柯文哲歧視弱者，對私校生欠缺同理，毫不意外。侯友宜家族當文大學生宿舍包租公，壓榨學生謀取私利，要侯疼惜私校學子，更不可能。

吳思瑤說，柯文哲長期存有「弱者就該被淘汰」「沒有用的學系根本沒價值、要縮編」，這種菁英思維，柯文哲毫不避諱高談闊論。「教育」對柯文哲來說，只是強者淘汰弱者的機制，科不願意理解，更不可能認同教育是能夠帶給弱勢孩子翻轉階級差異的重要機會。賴清德端出擴大支持私校學費的政策，柯文哲的反射動作就只能是嗤之以鼻。大家見怪不怪，也不需要跟他認真。

至於侯友宜警校出身，還破天荒可以由學士直達博士。大家都知道警大學生享有公費待遇，食宿學雜費全免，還能月領生活津貼，不少家境清苦的孩子為了減輕家計，放棄個人志趣而選擇就讀警大，這就是現實社會的反映。吳思瑤說，侯友宜應該能夠感同身受，不該冷血無感，結果完全相反，侯友宜不只沒有體恤弱勢學生的辛苦，反而成了增加學生負擔的連帶加害人。

吳思瑤說，2018年被踢爆侯家坐擁陽明山上百間套房當包租公，自2011年開始出租給文大作為學生宿舍，不只買地、建屋資金來源不明，宿舍品質低劣也被踢爆有公安疑慮，更被當時柯市府判定違反土地使用規定，將集合住宅違法作為學生宿舍，「賺學生的不夠，還要拿國家的！」侯家違法謀取暴利更讓人非議。

吳思瑤批評，侯家多年家產獲利來自於壓榨學生，卻反對國家補助私校學費負擔的政策，可議之外更可惡。

吳思瑤強調，民進黨政府擴大照顧青年學子，已經做了八年，不是選舉才端牛肉，苦青年所苦，補助私校生學費政策是賴清德的承諾，一定兌現。

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