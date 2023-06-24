侯前進廟口 朱「北桃班底」助攻

國民黨總統參選人侯友宜選情逆風，黨中央總動員助攻。國民黨主席朱立倫近日啟動台北市、桃園市長選戰「北桃勝選模式」，並串連藍營執政縣市長、議會全力助攻侯團隊。歷經校園開講的「洗禮」，侯友宜主動出擊，國民黨全代會之後，侯將前進廟口開講，以擅長的草根語言和民眾面對面溝通，奪回主場優勢。

侯友宜昨在桃園市長張善政陪同下走訪桃園，首場行程由朱立倫陪同前往楊梅錫福宮參香。侯友宜闡述「兩岸一家人」的論點，他說，兩岸彼此要和平相處、尊嚴對等務實交流像一家人，才能使台灣、中華民國的未來更安定、繁榮。

侯陣營人士表示，侯友宜的特質是拙於口才、勤於做事，侯先前政大演講，綠營側翼不斷以斷章取義的影片帶風向醜化侯友宜，所以侯後來去台大演講，侯團隊剪輯許多短影音上傳網路，讓更多民眾更了解侯友宜的論述，避免被誤導。

侯將前進廟口開講，目標中南部鄉親族群。侯陣營人士說，侯友宜會以最貼近基層的草根語言和民眾面對面溝通，除了直播，也會剪輯短影音，透過網路傳播發酵，受眾族群目標傳統藍營支持者，也希望能傳遞給年輕族群，達到多重目的。

侯陣營人士說，侯友宜是豬肉攤之子，從小就跟基層民眾接觸，廟口開講會著重在民生議題，包含缺電、缺水、高房價等問題，主題式探討，讓民眾了解參選理念與政見。至於外界建議侯友宜效法前總統馬英九下鄉long stay，侯陣營評估侯身兼新北市長，市政繁忙，仍以周末前進中南部為宜。

藍營整合方面，據了解，朱立倫將召回「北桃模式」勝選班底助攻侯友宜，黨中央也協助侯團隊安排地方拜會行程，朱也提醒侯陣營要善用藍營多數地方執政優勢。

一位幫侯輔選的要角表示，侯友宜和高雄市前市長韓國瑜「合體」，合適時間地點還待討論，但侯友宜經常透過電話聯繫韓國瑜，請益選戰策略。此外，現在只是「過渡期」組織的競選工作室，擬在六月底或七月一日，升級成立為競選辦公室。

洪秀柱：別重蹈換柱覆轍

對於近來藍營傳出「換侯」說法，曾遭「換柱」的國民黨前主席洪秀柱昨在發文表示，「換柱」事件已七年，希望全黨上下記取教訓，切莫重蹈換柱的覆轍與痛苦，不要低估選民的智慧，寄望朱立倫為侯友宜傾全力輔選，一起下架民進黨。

侯友宜也在底下留言表示，「人心齊，泰山移！只要大家一條心，堅定意志，力可移山，沒有贏不了的比賽！」