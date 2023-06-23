綠譏「中國要他選」 柯文哲嘆抹紅上綱

民眾黨總統參選人柯文哲過去受訪曾提到，自己應該不會選總統，雖然「中國那方面」一直要他選。民進黨立委鄭運鵬昨天質疑，這代表柯文哲很早就接觸到大陸方面算是有分量的人，不然柯不會當真拿出來說嘴。柯文哲回應表示， 選舉要到了一定很多抹黑、抹紅的宣傳，無限上綱，讓他感到很困擾，但也沒辦法。

鄭運鵬昨在臉書貼出二○一六年「台大醫訊」的訪問內容，柯文哲提到「中國那方面」一直要他選（總統）。「醫生的白袍嗎？早就被迷湯潑到了啦。」鄭運鵬表示，當時大陸代表應該只是見人說人話灌迷湯，不過，這種政治作戰的專業人士，應該是很清楚知道柯文哲的個性是吃這套，喝杯迷湯能讓柯文哲說真話。

柯文哲昨透過影片表示，過去因辦雙城論壇，有跟大陸溝通的機會，對方一定會問「以前台北市長都是選總統，你以後會不會選總統」，他答「我現在當市長，現在不會去選總統」，故事就是這樣。