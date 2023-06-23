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藍營重申不換侯友宜 對整合郭台銘樂觀

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（前左）昨出席新北議長盃龍舟賽，和選手擊掌打氣。記者林澔一／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（前左）昨出席新北議長盃龍舟賽，和選手擊掌打氣。記者林澔一／攝影

國民黨總統參選人侯友宜民調落後，國民黨立委陳玉珍建議國民黨中央在七月廿三日全代會召開前，設立總統提名人的民調不能低於百分之十五的「防磚條款」。國民黨秘書長黃健庭昨天表示，黨主席朱立倫已公開表示絕無換人的可能。黨務人士也指出，侯友宜民調從未低於百分之十五，不需要防磚條款破壞團結。

侯友宜昨上午直播立蛋陪網友過端午，對於網友問，最想跟賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲說什麼？侯友宜微笑秒答，在開票當天跟他說「侯友宜凍蒜！」侯結束直播後出席新北龍舟賽開幕，也意有所指喊話選手「比賽就是要贏，贏就是我們的目標」。

黃健庭表示，朱立倫已公開表示絕無換人的可能，任何傷害黨內團結、親痛仇快的言論，請到此為止，全黨應同心合意，以堅定的信心團結所有可能的力量，全力爭取二○二四勝選，重返執政國會過半。國民黨文傳會主委林寬裕也駁斥換侯說法，表示第一局上半場可能打不好，要調整腳步和戰略，現階段太早說放棄誰，不太合適。

國民黨總統參選人侯友宜民調呈現落後，黨內盼能加速整合鴻海創辦人郭台銘與高雄市前市長韓國瑜。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨天表示，韓國瑜同意支持侯，他們正在加強溝通，相信韓很快可以站出來；而郭台銘已多次宣示會支持國民黨的總統參選人，相信郭台銘一定說到做到。

對於整合郭台銘，曾銘宗表示，黨內正在努力，大家都聽到、也看過郭台銘已多次宣示承諾會支持國民黨參選人，「我們非常樂觀，相信郭台銘作為一個成功的企業家，他一定可以說到做到。」

國民黨中央傳出將禁止他黨為參選立委的小雞站台，被視為「禁柯條款」，侯友宜表示，他接受黨的徵召，只有一個目的，就是為國家人民做更多的事，「以民為天」，他也知道大家都期待能更團結，他身為參選人更應該堅定自己的信心，永不放棄，全力以赴贏得勝利。

黨內立委陳玉珍拋防磚條款，侯友宜表示，我們會團結在一起，會跳得更高，走得更遠，最終我們一定會贏，達成目標。

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