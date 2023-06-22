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賴清德喊補助私大學費 侯友宜酸：最後一年才在做

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北巿長侯友宜今天出席新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽開幕典禮。記者張曼蘋／攝影
新北巿長侯友宜今天出席新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽開幕典禮。記者張曼蘋／攝影

2024總統大選如火如荼，民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說要補助私立大學學費，引發討論。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今表示，「八年不做，今年最後一年才在做」，如何跟產業連結，讓學生畢業的薪資能更高、能夠更國際化，這才是主要的目的。

侯友宜今上午出席龍舟錦標賽開幕典禮，被問到賴清德喊補助私立大學學費一事，他說，選舉到了，八年不做，今年最後一年才在做，「只有這一個方法大撒幣而已嗎？」有沒有想想看如何讓大學生遠離戰場、進入職場，尤其能夠跟他的專業連結、讓他的薪資能提高，以及如何在這塊土地，大學一畢業可以更國際化，目標應擺在教育的目的、教育的本質上面。

現場媒體追問是否支持大學的學費直接全免？侯友宜說，大學的學費全免與否，最重要的是未來如何在大學教育過程當中，你的目標跟產業如何連結，讓學生畢業出來的薪資能更高、能夠更國際化，這才是主要的目的。

2024大選 總統大選 侯友宜 賴清德

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