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賴清德喊補助私大學費 侯友宜酸：最後一年才在做
2024總統大選如火如荼，民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說要補助私立大學學費，引發討論。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今表示，「八年不做，今年最後一年才在做」，如何跟產業連結，讓學生畢業的薪資能更高、能夠更國際化，這才是主要的目的。
侯友宜今上午出席龍舟錦標賽開幕典禮，被問到賴清德喊補助私立大學學費一事，他說，選舉到了，八年不做，今年最後一年才在做，「只有這一個方法大撒幣而已嗎？」有沒有想想看如何讓大學生遠離戰場、進入職場，尤其能夠跟他的專業連結、讓他的薪資能提高，以及如何在這塊土地，大學一畢業可以更國際化，目標應擺在教育的目的、教育的本質上面。
現場媒體追問是否支持大學的學費直接全免？侯友宜說，大學的學費全免與否，最重要的是未來如何在大學教育過程當中，你的目標跟產業如何連結，讓學生畢業出來的薪資能更高、能夠更國際化，這才是主要的目的。
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