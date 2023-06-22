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南投議長宴郭台銘 有人喊出郭柯配

聯合報／ 記者江良誠吳傑沐／連線報導
鴻海創辦人郭台銘（左2）昨天中午與藍營地方人士座談，包括南投縣長許淑華（右）、議長何勝豐（右2）。圖／縣議員林儒暘提供
鴻海創辦人郭台銘（左2）昨天中午與藍營地方人士座談，包括南投縣長許淑華（右）、議長何勝豐（右2）。圖／縣議員林儒暘提供

國民黨提名新北市長侯友宜參選明年總統選舉，但鴻海創辦人郭台銘仍積極和地方互動，昨天參加南投縣議長何勝豐的午宴，南投縣長許淑華和藍營地方要角齊聚，還有人喊出「郭柯配」。今天中午郭台銘合體苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌參加在苗栗慈裕宮媽祖遶境，郭台銘和泛藍縣市長、議長互動緊密，引發外界關注。

許淑華說，下個月將組團到大陸參加兩湖論壇，行銷茶葉等農產品，郭台銘在大陸有事業，也認識很多企業，希望能幫助南投銷售茶葉、農產。她強調，昨天的午宴和選舉無關，她會支持國民黨提名的候選人侯友宜，26日侯友宜將到南投參訪，會交流農產行銷和國土計畫等議題。

何勝豐力挺郭台銘，國民黨提名侯友宜參選明年總統大選當天，何勝豐宣布退出國民黨，更打響泛藍陣營「反侯」第一槍。昨天郭台銘到縣議會，兩人雙手緊牽一起，互動相當「麻吉」，何勝豐除邀請國民黨、無黨籍縣議員外，南投縣鄉鎮市長、代表會正副主席、農會總幹事齊聚一堂。

何勝豐表示，昨天是配合縣府兩湖論壇，希望郭台銘協助南投茶葉等農產品在大陸行銷，和選舉無關，但席間有人喊出「郭柯配」。郭台銘則強調，不論自己身分為何，都會繼續協助及服務鄉親。

除了南投外，郭台銘今天中午將參加苗栗縣竹南鎮慈裕宮媽祖遶境，和苗栗縣長鍾東錦、縣議長李文斌合體，一同扶鑾轎恭送媽祖出巡。郭台銘和泛藍縣市長、議長互動頻頻，營造濃厚的挺郭氛圍。

2024大選 總統大選 郭台銘 何勝豐 侯友宜 鍾東錦 許淑華 李文斌

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