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學者：政治買票讓教育廉價

聯合報／ 記者趙宥寧許維寧／台北報導
行政院長陳建仁昨天拋出高中職學費取消排富條款政策，教育部粗估將有11萬3000人受益。圖為高職學生下課步出校門。記者潘俊宏／攝影
行政院長陳建仁昨天拋出高中職學費取消排富條款政策，教育部粗估將有11萬3000人受益。圖為高職學生下課步出校門。記者潘俊宏／攝影

高教到國教，民進黨政府一連二日釋出教育政策利多，卻讓教育學者看不下去。有學者認為，教育政策應要有目的性，突襲式大撒幣，是在政治買票，也會讓教育變廉價。教育部前政次呂木琳也說，長遠來看，應該要召開高等教育會議，應從專業角度去探討學費問題，才能一勞永逸。

一位不具名大學教育系教授表示，教育政策應該要有目的性，目的不清楚，就像在做政治買票，整個國家財源可以這樣處理嗎？

該名教授形容，近來教育政策都是「急性式」的策略，缺乏清楚目的，國家經費就這麼多，這樣大撒幣，一定會排擠其他預算。他坦言，無論是雙語政策、準公共化幼兒園，或私大學費、高中學費補助，無疑是在用納稅錢替民進黨參選人擦脂抹粉，「為了救選情，其他沒意義」。

呂木琳表示，大學學雜費十多年來沒調整，這不是正常現象，但在台灣，學雜費議題，牽涉教育、政治氛圍，想調整也不容易。如今政府計畫給予學生學費補助，但學校學費收入依舊沒增加，恐怕只對私大學生安心就學有幫助，應該要召開高等教育會議，從專業角度去探討學費問題。

一名台大教授則表示，選舉要到了，執政黨屢屢拿教育釋出利多搶票，但大專校院迫切面對教師薪資待遇過低、薪資缺乏國際競爭力，技職體系崩盤等問題，都無法靠補助學生來解決。如此的補助，只會讓高等教育變得低廉，讓不知為何而讀的學生進入大學，進而不珍惜高等教育。

教團：資源有限 別大撒幣

【記者趙宥寧、許維寧／台北報導】行政院長陳建仁昨拋出高中職學費全免政策，將取消年所得一四八萬元「排富門檻」。私中、家長團體多樂觀其成，另也提醒照顧弱勢生不只是免學費，還需留意教育資源落差、城鄉差距等問題；教團認為，教育經費有限，不該淪為大撒幣政策。

全教總理事長侯俊良表示，教育資源有限，不該大撒幣，尤其高中本來就已經部分免學費，但設有排富條款，全面開放補助如同錦上添花。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，過去學費減免雖設有排富條款，實際狀況卻是部分自營業者因沒扣繳憑單，能獲得補助，受薪家庭卻因扣繳憑單，一毛錢跑不掉，只要雙薪便容易被排除，如今推動高中職免學費，相信家長都能接受。

2024大選 總統大選 薪資 雙語政策 高教 大學教育 競爭力 幼兒園 教育部 陳建仁

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