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新聞眼／政院為賴清德做球 煙火式施政難長久

聯合報／ 本報記者鄭媁
副總統賴清德拋出縮短公私立大學學費落差政策，行政院長陳建仁昨天再拋出配套措施，包括擴大公私立大專弱勢補助方案、高中職學費全面免費、學貸延長。圖為示意圖。聯合報系資料照片
副總統賴清德拋出縮短公私立大學學費落差政策，行政院長陳建仁昨天再拋出配套措施，包括擴大公私立大專弱勢補助方案、高中職學費全面免費、學貸延長。圖為示意圖。聯合報系資料照片

行政院近日祭出「教育四支箭」助攻民進黨總統參選人賴清德。落實教育平權固然像是「溫暖內閣」的作風，只是，相關政策陸續在選舉前推出，對象又是鎖定賴清德最缺乏的年輕族群，不免讓人聯想是和民眾黨總統參選人柯文哲「搶票」，更無視政策合理性及財政紀律。

民進黨政府先是「做球」給賴清德，在前天的活動場合宣布要編列預算補助私立大專院校學費，教育部、行政院隨後跟進喊支持，並表達正在研議；副閣揆鄭文燦並「幫推」，強調這是經過四方周延討論形成的政策。行政院長陳建仁昨天又再加碼，推出擴大補助公私立大專弱勢、高中職學費全面免費、學貸延長等三方案。

承接行政院前院長蘇貞昌規畫的三千八百億元疫後特別預算，陳建仁上任後，各部會推出各項政策爭相搶大餅，隨著七月起，補助方案陸續上路，包括ＴＰＡＳＳ通勤月票、三百億擴大租金補貼，以及正在實施的房貸補貼和攸關青年福利的就學貸款補助、成年禮金、青春動滋券、勞工青年2.0補助等，相關預算加起來已上看千億元。

蔡英文政府上任後，將「高教公共化」訂為施政目標，但因私校退場速度緩慢，屢遭外界質疑牛步化。學界擔憂高教平庸化恐掏空競爭力，也是陳建仁極為關切的議題之一。政府想減少私立大專院校學生經濟負擔、促進公平，立意良善，只是外界也好奇，為何在選前一年才推出各種補貼政策，也難怪在野黨譏諷「睡了七年，突然醒了」。

此外，也有學生認為，相關補助至少要設排富條款，而非齊頭式撒幣，更有家長及學界希望將經費運用在提升教育品質及校園環境，否則一旦補助說停就停，學生情何以堪？可見，合理的政策必須兼顧實際及起碼的公平，更應有延續性。

高教的困境若不解決結構性問題，只靠煙火式的撒幣爭取選票，一旦經濟局勢及財政出現變化，常態性補助無法延續，遲早被選民看破手腳。

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