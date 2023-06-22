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補助學費在野齊批 選舉大撒幣騙年輕票

聯合報／ 記者程遠述歐陽良盈林銘翰／台北報導
瞄準年輕票？蔡政府釋大利多 製表／鄭媁
瞄準年輕票？蔡政府釋大利多 製表／鄭媁

民進黨總統參選人賴清德提出要補助私校大學學費一年兩萬五千元，行政院長陳建仁昨加碼高中職學費全免等補助。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨選舉時看民調，發現年輕人支持度降低，才打算政策買票，這就是選票考量的大撒幣，並且忽略蔡政府長年使政府負債的財政敗壞。

國民黨立委王鴻薇也質疑，這筆錢從哪來？財務如何規畫？如果短時間無法告訴社會大眾，這樣的財政紀律蕩然無存，亂花納稅人錢，就是政策買票，而且民進黨執政將近八年，如要做早可做，為什麼又是到選舉才提空白支票，這是諷刺蔡英文總統做得太爛的行動藝術，還是賴清德異想天開、政府被迫配合？

民眾黨立委邱臣遠則批民進黨「選前大撒幣，選後不給力」。民眾黨立委張其祿認為，這是治標不治本的做法，政府應提出結構性的解方。民眾黨立委陳琬惠認為，這是民進黨的選舉套路，形同「政策買票」，過去七年可以做卻未做，剩半年才要做，「是最後半年才醒過來嗎？」

時代力量立委王婉諭說，民進黨政府就是在政策買票，因為租屋補貼原本就有編列預算，只是申請的人沒有很多，租屋黑市的問題已經討論多年，但都沒有被正視，如果只是編列預算而沒有人申請，其實沒有意義；至於陳建仁提出高中職學費全免，還沒有看到相關細則，未來是否會影響到教學品質，政府應該要有配套措施，不能因為民進黨缺年輕人的選票，所以政府就用政策買票。

曾銘宗並指出，蔡政府執政以來，把特別預算常態化，現在中央政府預算數負債已達六點五兆元，現又開支票債留子孫，他呼籲政府如有誠意，不如先提出國民黨主張許久的改善青年低薪、貧富不均等政策，現在年輕人也懂得判斷，賴清德不要只是選舉時才想起年輕人。

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