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不僅千字文大談能源政策 黃暐瀚曝郭台銘「拍桌內幕」：就是要參選

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

鴻海創辦人郭台銘昨（20）日才在臉書以千字文大談能源政策，資深媒體人黃暐瀚今在廣播節目爆料，郭台銘上周五（17日）低調會見雲林前縣長張榮味，一場農政座談會上，郭拍桌大喊「什麼叫做希望我能當選？我一定當選」，種種積極舉動讓黃斷言郭台銘就是要參選總統。

黃暐瀚今早在廣播節目爆料，郭台銘上周五赴雲林和張榮味碰面，一場在張榮味家中舉辦的農政座談會上，一名與會人士恭祝郭台銘「能夠當選」，郭台銘聞言突然拍桌大喊「什麼叫做希望我能當選？我一定當選！」

黃暐瀚表示，接獲消息後馬上詢問與會人士，郭台銘當時情緒並非生氣，反而是信心滿滿拍桌大喊「一定會贏」。

接著，黃暐瀚談到郭台銘昨日發表的千字文能源政策，黃提到郭台銘組成智庫團隊，成員不僅有媒體業、文壇的大老級人物，甚至還找來馬政府時期行政院「國師級」的政務委員，讓黃斷言郭台銘篤定要參加2024年總統大選

最後黃表示，若郭台銘真的領表登記參選，對國民黨總統參選人侯友宜而言，競爭對手變成4組、無疑是雪上加霜。

2024大選 總統大選 郭台銘 黃暐瀚 張榮味

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