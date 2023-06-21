心疼侯友宜被罵「笨死了」…賴士葆揭1關鍵舌戰沈富雄：柯文哲民調是空的

2024年總統大選只剩不到半年，國民黨參選人侯友宜近期民調疲弱，最新民調顯示他的支持度20.4%敬陪末座。侯友宜先前赴政大演講挨轟問A答B，19日晚間赴台大演講，曾銘宗稱「表現我給90分」。不過名嘴沈富雄似乎不以為然，直呼侯友宜在台大的表現「笨死了」，倘若2024選輸會「比韓國瑜還漏氣」，引發賴士葆回擊「你現在這樣子罵，會罵傻，不可以啦」。

沈富雄20日在TVBS政論節目《少康戰情室》中指出，侯友宜在台大的演講表現雖然不比政大差，「但是沒加分」。針對侯友宜表示自己有提出四個堅持是蔡英文不敢說的，沈富雄直言，「我一點都不興奮，他就是堅持什麼多堅持一點憲法、多講和平的重要，如此而已，這個能夠讓大家看出他跟民進黨的不同嗎？」

沈富雄接著說，侯友宜提出國防、兩岸、能源和居住四個要點，「那四個的內容一點都不新奇，都是學者專家提出來的，不會癢、不會痛、不會流血，一般的政策而已。比如說居住正義，他就是要在稅制上稍微操弄一下，但是你租金到底是怎麼扣除額，有影響嗎？大部分租房子的人都在50%不用交綜合所得稅的裡頭，所以你那個扣除額怎麼變，他（選民）反正都不用交的，有什麼好處？」

沈富雄激動表示，「這個笨死了！侯友宜我告訴你，你提的這些東西都是笨死了，就算有一點道理，也沒有辦法挽救你的選情」、「你怎麼笨成這樣子，浪費時間說那些沒有用的，你自己真的要殺氣騰騰，該說的就要說，犧牲也不要怕，走到現在了，你真的如果選輸是很漏氣，比韓國瑜還漏氣」。

面對沈富雄一連串的批評，國民黨立委賴士葆馬上反擊說「你不能這樣，以前把他捧上天，現在把他罵到這個樣子」，引來沈富雄回嗆「你什麼意思」。賴士葆認為，沈富雄以前把侯友宜捧上天，說他是猛虎出柙，「現在把他罵到這個樣子，不能這樣子，要給人家一條路」。

賴士葆語音剛落，沈富雄馬上回嘴「阿葆哥，你這樣的態度，就是有失為一個忠貞國民黨員應該有的態度」。沈富雄解釋，過去侯友宜一直講「侯侯做代誌」，他分析有兩種可能，「一是他本來就是這樣，就是說徵召以後他也是這樣，那就完了；還有一個，他說現在因為他謹守自己的身分，所以這樣，但是一旦徵召，他就不一樣了，但是顯然這個第二個可能不是」。沈富雄還說，「他（侯友宜）現在真的是讓很多人、好心的人失望，但是意志動搖的人，趕快去找柯文哲救命了，這個能看嗎？」

賴士葆顯然聽不下去，開口插話「我不要跟你辯這個，我要提到的是說，你現在這樣子罵，會罵傻，不可以啦！他（侯友宜）在台大表現是不錯的，沒有你講的那麼不堪」。這時沈富雄再度舌戰，回擊賴士葆「如果侯友宜這樣罵就變傻了，那他沒有資格當總統，你知道嗎？我讓人家越罵是越興奮，我讓人家罵是越聰明，哪有被罵就變傻，世間哪有這種憨人」。

賴士葆護航侯友宜說，表示國民黨在六都裡面拿下四都（台北、新北、桃園、台中）市長席位，大家一個兵團一個兵團來，整個力量就會靠攏，呼籲沈富雄「不要小看侯友宜」。對此，沈富雄不認同，再批「以他（侯友宜）目前的選法，大家都軟腳下去了」。賴士葆則引用另一位名嘴郭正亮的說法，認為柯文哲雖然現階段民調表現不錯，但是等到後期造勢的時候，「看到國、民兩黨一造勢，都是幾萬人，反觀柯文哲現在民調這麼高，『他是空的』」。