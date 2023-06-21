對核能邏輯矛盾？侯友宜：處理核廢是中央權責

國民黨總統參選人侯友宜前晚在台大演講提核二、核三延役，行政院副院長鄭文燦認為侯「過去卡核廢料，現在說要延役是矛盾的」。侯友宜昨天說，處理核廢料是中央權責，中央當然要負責；新北市也努力把關，行政院不說明，只把責任推給地方。

侯友宜表示，新北市數次向行政院反映，中央要說明核廢料不能永久儲存在人口稠密的地方，這很簡單，結果不說明，只把責任歸屬給地方，這哪對呢？「中央權責，中央要負責嘛」。

對鴻海創辦人郭台銘昨在臉書討論能源議題，外界關注此舉是與侯友宜較勁還是給建議？侯友宜說，能源問題是國安問題，民進黨非核家園做不到是現在的全民共識，全民面對的是民生產業的缺電，大家都知道民進黨開一張空頭支票，騙了選票，最後沒辦法兌現，所有國民都知道，缺電是一個事實。

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜主張核二、核三應延役，更認為新北乾貯設施是中央「政治卡關」、行政院矛盾。台電昨回應，攤開事實就是新北卡關十年。