聽新聞
test
0:00 / 0:00

對核能邏輯矛盾？侯友宜：處理核廢是中央權責

聯合報／ 記者張睿廷江婉儀林海程遠述／新北報導
國民黨總統參選人侯友宜說，處理核廢料是中央權責，中央當然要負責。記者陳正興／攝影
國民黨總統參選人侯友宜說，處理核廢料是中央權責，中央當然要負責。記者陳正興／攝影

國民黨總統參選人侯友宜前晚在台大演講提核二、核三延役，行政院副院長鄭文燦認為侯「過去卡核廢料，現在說要延役是矛盾的」。侯友宜昨天說，處理核廢料是中央權責，中央當然要負責；新北市也努力把關，行政院不說明，只把責任推給地方。

侯友宜表示，新北市數次向行政院反映，中央要說明核廢料不能永久儲存在人口稠密的地方，這很簡單，結果不說明，只把責任歸屬給地方，這哪對呢？「中央權責，中央要負責嘛」。

對鴻海創辦人郭台銘昨在臉書討論能源議題，外界關注此舉是與侯友宜較勁還是給建議？侯友宜說，能源問題是國安問題，民進黨非核家園做不到是現在的全民共識，全民面對的是民生產業的缺電，大家都知道民進黨開一張空頭支票，騙了選票，最後沒辦法兌現，所有國民都知道，缺電是一個事實。

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜主張核二、核三應延役，更認為新北乾貯設施是中央「政治卡關」、行政院矛盾。台電昨回應，攤開事實就是新北卡關十年。

2024大選 總統大選 侯友宜 核廢料 核二 非核家園 郭台銘 鄭文燦

延伸閱讀

與侯友宜同框合影 吳伯雄：侯友宜一定打贏這場仗

侯友宜暫時止血？ 侯團隊曝未來反擊戰略

侯友宜指乾貯為中央卡關 台電：核廢重點是放置非放話

感嘆求學沒拿過獎 侯友宜：做對事情會獲人生市長獎

相關新聞

賴清德提補助私校生 每年至少2.5萬元

副總統賴清德昨到台中朝陽科技大學致詞時宣布，為縮短公、私立大學學費落差，政府將補助學費差額至少五成以上，也就是至少補助二...

大學經費未變多 專家：高教當贈品亂送

對於教育部最快明年二月起，補助私立大專校院學生每年至少二萬五千元學雜費，私立大學校長多表示，喜聞樂見，但不分公私立大學也...

吳伯雄挺侯友宜「在野力量勿三心二意」

國民黨總統參選人侯友宜持續整合藍營，國民黨前主席吳伯雄昨上午和侯友宜會面，隨後發表聲明，呼籲藍軍支持者堅定團結在一起，在...

對核能邏輯矛盾？侯友宜：處理核廢是中央權責

國民黨總統參選人侯友宜前晚在台大演講提核二、核三延役，行政院副院長鄭文燦認為侯「過去卡核廢料，現在說要延役是矛盾的」。侯...

侯友宜台大補考過關？學者解析「鐵漢直球」還不夠

要從「政大慘案」扳回一城，國民黨總統參選人侯友宜與台大學生「直球對決」。侯幕僚自認「有進步」，但仍有成長空間。政治傳播學者指出，侯友宜直球還沒投進大學生的好球帶，不夠幽默、不夠自嘲，年輕人若沒Fu，網路風向容易陷入劣勢，以後辯論若對上對手柯文哲、賴清德會很吃虧；也有學者鼓勵侯做自己，因為再怎麼搞笑也沒有柯好笑，「山寨版怎比得過原廠貨？」

自認贏柯文哲什麼？ 賴清德：比起講問題我更會提出答案

民進黨總統參選人賴清德在他的個人IG推出「借問賴答」單元與網友互動，今天回應網友提問。許多網友對於他的髮型很有興趣，問他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦