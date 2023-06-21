觀察站／府院助攻 看見賴清德的執政優勢

民進黨總統參選人、副總統賴清德昨天在台中朝陽科技大學釋出重大政策，承諾未來將推動縮短公私立大專學雜費差距，據悉，此政策是賴清德在討論國政願景過程中形成的想法，並與蔡總統開會討論後提出。這是賴清德被民進黨提名為總統參選人後，首次推出由總統府及行政院助攻的具體政策，凸顯賴清德身為副總統，雖有執政包袱，也有執政優勢。

據了解，此政策形成源自於賴清德自身的求學經驗，賴在台大求學期間，因家境清貧，必須自己負擔學費，大學生活幾乎都在當家教打工，因此他擔任行政院長後，推出「就學貸款輕鬆還」，讓學生先繳利息，等到有穩定工作再還本金，學貸族最多可以只繳利息四年。

卸任閣揆後，賴清德二○一九年參加民進黨總統初選，持續勤走基層，許多朋友向他反映，有很多小孩因無法負擔私校學費，為了讀公立大學，必須退而求其次，選擇不喜歡的科系。因此賴清德決定推出「加強版」補助方案幫助私立大學學生，希望讓學生能有多一個選擇，至少基於自己的興趣選擇喜歡的科系與學校，也符合民進黨一直以來追求「高教公共化」的目標。

然而推動各項補助都需要財源規畫，且在選戰期間，必須避免任何政策被在野黨當成箭靶。據悉，賴清德規畫此政策期間，特別與蔡總統、陳建仁三方會議提出想法，府院評估財源可行後，支持賴政見，因此形成賴與府院首次聯合出招。