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冷眼集／三流政策 創造不出一流高教

聯合報／ 本報記者許維寧邱瓊玉
副總統賴清德昨天宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部將至少補助2萬5000元以上。記者曾學仁／攝影
副總統賴清德昨天宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部將至少補助2萬5000元以上。記者曾學仁／攝影

副總統賴清德昨拋出政策牛肉，稱為了縮短公私立大學學費落差，未來將推動補助學費差額五成以上，看似利多政策，討好了學生，卻埋下三大隱憂，一是高教預算有限，錢從哪裡來，沒有排富的無差別補助，無非又是全民埋單，尤其當高教面臨少子化經營衝擊，學費卻又長期凍漲，百億元補助看似大方，但對私校捉襟見肘的經費困境仍未獲解決，短視近利的政策，僅是讓高教再度陷入危機。

蔡政府每到選舉，宛如撒錢撒上癮，從托育津貼、疫情相關行業補助，再到普發現金，處理問題的邏輯永遠圍繞「撒錢好辦事」，卻看不見長遠的拔擢配套。

如今「關愛的眼神」落在私立大專校院，教育部聲稱不占用現行高教經費，額外想辦法編列支應，但在無排富配套下，無非是豪撒納稅人的錢。

教育部一方面高喊大專校院要打國際盃、要為高等教育留才攬才，但沒有足夠的經費，即不可能辦好高等教育，在大學學費長期凍漲下，補助學費差額，僅是付錢者從學生改為政府，對私立大專校院而言經營毫無幫助。

縱觀今年整體教育預算約二千九百億元，高等教育約占一千億，該補助政策預計一年一五○億，相當於一成高教預算，在教育大水庫不增加的情況下，勢必排擠壓縮到其他的高教預算，易放難收的補助型政策，也形同慷後人之慨。

選舉多少要拋出「牛肉」，但漫天喊價，甚至不問代價一味討好，拋出的其實是包著糖衣的毒藥。

當高教國教化，念大學變得平庸又廉價時，也難怪被學界諷刺三流的政策，創造不出一流的高教。

2024大選 總統大選 高教 托育 少子化 賴清德

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