柯文哲民調首超藍綠衝第一 藍綠失分讓白色力量重振聲威？幕僚這樣說

選戰變化莫測，完全印證在最近一周的台灣政壇。過去總統大選民調始終位居第三的民眾黨主席柯文哲，竟在最近一波媒體調查中，以33%的支持度躍升第一，雖然不少人認為，這是藍營侯友宜近日表現低迷、綠營被性騷風波牽制所致，柯文哲幕僚們卻有不同意見。他們認為這是長期累積成果。或許不容忽視的是，柯P帶領的白色力量在默默耕耘後，正重振聲威。

TVBS近日公布總統大選最新民調，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度「衝第一」，特別在20至29歲、30至39歲等族群，柯文哲支持度高達58%、55%，完全輾壓藍綠，過去綠營引以為傲的年輕族群基本盤，可說是完全崩跌。

「看到這數字，其實內部沒有太多喜悅，」縱使民調衝上第一，民眾黨副秘書長許甫仍戰戰兢兢，他坦言現在時間還早，選戰本來就有起伏，接下來他們也會遇到一些狀況和挑戰，民眾黨又是比較小的政黨，能否擋住對手攻勢非常關鍵。

每周固定校園演說，拉攏年輕族群

談到情勢逆轉關鍵？不少人歸咎於藍綠兩大黨低迷所致，但許甫反而認為，是過去這段時間的努力有了成果；他透露，柯文哲從選戰開打至今，每周至少安排五場到八場的校園演說，有時一天甚至安排三場，面對面向學子闡述自己的政治理念與人生觀。

「其他政治人物去校園是考試，但柯文哲去校園，更像是在上課，」許甫直言，過去柯文哲擔任老師，與學生比較沒有距離，有什麼問題都直球對決，與其他的候選人對比高下立判，自然能讓他在年輕族群中獲得認同。

柯文哲從選戰開打至今，每周至少安排五場到八場的校園演說。圖為柯文哲於5月底至台大演講。取自柯文哲臉書

直言不諱賣相明確，突顯與藍綠不同

從柯文哲踏入政壇開始，他直言不諱、辛辣的發言風格，就是政壇上異類，過去或許有幾次失言風波，但這樣的風格就像一把雙面刃，也突顯了他的與眾不同。

民眾黨北市議員林珍羽認為，比起賴清德、侯友宜官腔官調，柯文哲語意明確，很清楚讓大家知道他要做什麼，以近日他對釣魚台的發言為例，或許有一些在意主權的民眾會很不滿意，但多數民眾反而看到柯文哲點出問題。

許甫則補充，柯文哲的談話風格，讓他的賣相很明確，其他幾組候選人在面對一些問題，常常會繞來繞去最後找不到重點，但柯文哲能很快讓大家知道「他要做什麼」，讓大家看到政治人物不同的一面，這樣的特點配合到校園參加演說、上網路直播，可說是相輔相成。

自媒體強大，產生外溢效益

台灣選戰分為傳統陸戰，也就是組織、社團、農會等團隊串聯，另一塊則是空戰，透過網路社群、媒體的傳播，吸引不特定族群的支持。

林珍羽認為，柯文哲支持度上揚另一關鍵，和他們實力強大的自媒體有關，跟其他兩大黨相比，柯文哲團隊的自媒體作業迅速，很快就能剪輯出影片重點，無論是YT、IG甚至臉書的訂閱人數，柯文哲遠勝另外兩位候選人，特別是他6月初在早稻田演講的影片，現階段已突破百萬點閱。

她分析，自己常看到這些影片，能迅速在網路上傳開，因為柯文哲風格相對有趣，吸引很多年輕網紅和自媒體，爭相轉載、引用這些影片，並透過抖音、IG等短影片方式做二次傳播，一開始或許只有年輕族群會關注柯文哲，但後來出現擴散效益，影響到這些人的爸媽甚至更多長輩。

在取得階段性成功後，民眾黨接下來將維持步調，除了繼續安排演講行程，民眾黨也預告會有更多耳目一新的新手法，包括在台北流行音樂中心開大型演唱會，取代傳統的造勢。

而傳統的政策論述，內部也不含糊，現階段已籌組台灣新故鄉智庫協會，成員包括前民眾黨秘書長謝立功、前台聯黨主席蘇進強、前台北市副市長鄧家基、前台大國發所教授杜震華、前媒體人葛樹人等人，準備推出「柯p國政處方籤」。

無論如何，近日的民調結果，讓內部士氣大振，至少這是柯文哲表態參選總統以來，首次支持度站上第一，過去席捲台北的白色力量，能否橫掃全國，大家拭目以待。

（本文出自2023.06.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）