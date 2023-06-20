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賴清德穩居頭籌 柯文哲緊追不捨

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣民意基金會20日最新民調顯示，民眾黨的柯文哲位居第2名，對民進黨的賴清德構成威脅。（柯文哲臉書）
台灣民意基金會20日最新民調顯示，民眾黨的柯文哲位居第2名，對民進黨的賴清德構成威脅。（柯文哲臉書）

侯友宜民調跌落老三的趨勢益發確定了！親綠的台灣民意基金會20日公布最新民調，民進黨賴清德、民眾黨柯文哲與國民黨侯友宜分別獲得36.5%、29.1%與20.4%的支持度，其中侯友宜下跌7.2%、柯文哲上升4%、賴清德也小幅成長0.7%。基金會董事長游盈隆認為，柯文哲支持者不再侷限高學歷選民，對賴清德是嚴重威脅。

賴民調偏高柯緊追

台灣民意基金會20日的民調顯示，36.5%的民眾支持賴清德，29.1%支持柯文哲，20.4%支持侯友宜。賴清德領先柯文哲7.4 %，柯文哲領先侯友宜8.7%，從年齡層來看，柯文哲在20到34歲還是獨居領先（67%），賴清德雖在55歲以上領先（47%），但在45到54歲已經被柯文哲追上。

游盈隆分析，賴清德與柯文哲差7.4%還算是在舒適範圍內，但。面對當前總統選情瞬息萬變，政黨體系可能重整，藍白選民自動重組的威脅下，能否持續維持領先優勢，是不容忽視的挑戰。針對侯友宜，游盈隆說，他獲提名後的表現不如支持者預期，加上新北幼兒園餵藥案，才使民調重創。

不只高學歷支持柯

游盈隆說，柯文哲從美國訪問回來後，開始勇於針貶時局，火力全開，大膽提出自己對國家大政的觀點。兩個月內民意支持度躍升6.5 %，表示他的支持者已經不再侷限於年輕高學歷族群。他推測，若侯友宜聲勢再急遽轉弱，他有可能席捲全台藍白選票，對賴清德來說將會是嚴重的威脅。

另外，基金會也調查「國人覺得美國最屬意的台灣總統人選」與「國人覺得中國最屬意的台灣總統人選」，在美國方面，賴清德、侯友宜與柯文哲分別獲得54%、12.9%與12.3%，而在中國方面，則是侯友宜52.8%、柯文哲25%與賴清德6.8%。

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