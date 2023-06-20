2024總統大選侯友宜民調第三！郭正亮曝「這點」對藍營有利：讓民調回到3成

2024總統大選，藍綠白三足鼎立，民調出現「互換領先」。根據TVBS在18日公布的民調顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度為33%，超越民進黨參選人賴清德的30%，國民黨參選人侯友宜支持度僅23%墊底。前立委郭正亮建議，侯友宜一定要盡快回到國民黨本來的價值，要敢於談兩岸關係，才能穩住基本盤。

郭正亮19日在中天節目《大新聞大爆卦》中分析，侯友宜帶職參選不一定會帶來衝擊，原因是「你不能把地方選舉跟中央類比，總統大選是路線、政策、價值的選舉，個人只能夠加一點分，重點是政策差異，你要選什麼路線、什麼價值？」

郭正亮認為，總統大選民眾期待的還是「光」跟「熱」，「光就是路線、政策跟價值的對比；熱就是你個人的能量，這兩個出不來怎麼選？」。郭正亮回顧2020總統大選韓國瑜選輸原因，「我覺得韓國瑜那個『光』的部分也不清楚」。郭正亮透露，一直到2019年5月，韓國瑜的民調還是領先的，然而下半年發生了香港反送中事件，「因為香港的新聞是連續半年的時間，下半年就整個被淹了，那個時候的氛圍就是美國支持抗中，香港的新聞淹倒了一切」。

然而，郭正亮指出今年的選情氛圍就不同了，「今年是你講抗中看看，你穩死的，這個氛圍是比較有利於國民黨的」。郭正亮說，民眾黨參選人柯文哲也不支持九二共識，「可是柯文哲會把兩岸一家親琅琅上口，然後他會說『我辦過8次的雙城論壇』」。郭正亮認為柯文哲會用雙城論壇的政績來做宣傳，「他會說我沒有講九二共識，大陸還不是跟我交流嗎？我講兩岸一家親，他們（大陸）跟我是不錯的啊」，藉此博取部分選民的信任。

郭正亮強調，「侯友宜是正宗耶」，然而他卻發現「夏立言去海峽論壇你（侯友宜）有支持嗎？就有很多問題人家會期待你的看法，例如馬英九兩岸青年交流卡住了，請問你（侯友宜）有出來講話嗎？沒有看到啊」。郭正亮更直言侯友宜也不會學柯文哲，把兩岸一家親的議題掛在嘴邊，「事實上他（侯友宜）身邊那位國際處的（饒慶鈺），她也做過很多兩岸交流啊」，不過侯友宜整體給人家的感覺是「他好像不太想談這一塊，這個我就覺得莫名其妙」。

郭正亮建議侯友宜，「我現在還是堅持一個觀點，你首先先穩住你的基本盤，韓國瑜2020年選得再差，也有38.61%的得票率，你只要韓國瑜那個票，你就已經接近當選了」。郭正亮呼籲侯友宜要先穩住基本盤，再來談中間選民，「因為中間選民有很多是大西瓜派，他們是見風轉舵，看哪一邊是大派，才會注意去聽（政見）」，也說「柯文哲現在就是賺到這個風聲嘛！所以未來這一個禮拜，他募款一定會相對容易，這就是政治的現實啊」。

郭正亮提醒侯友宜，國民黨的基本盤一定有三成，「你的民調一定會回到三成，只要你穩住基本盤，那接下來再說嘛，因為還有半年，所以一定要回到國民黨本來的價值」。他呼籲侯友宜，「連我都敢說『一中各表，九二共識』，敢說中國民國憲法按照既有的兩岸規範來做兩岸關係，這個你為什麼不願意說呢？你就公開這樣說，然後再講出你當選，你要做哪些兩岸的推動」。

郭正亮再以柯文哲為例，提到「柯文哲都敢講要恢復服貿談判，服貿談判是有爭議的，有一些行業會受損，可是他就敢講」，因此提醒侯友宜不要只看到九二共識，「更何況你九二共識講得也不大深入，你現在要看的是你會連結到什麼議題嘛，老百姓記得的都是具體的東西」。