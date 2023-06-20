侯友宜槓柯文哲：跑到最後才知輸贏

民眾黨總統參選人柯文哲民調衝高，外界認為未來可能會猛打國民黨總統參選人侯友宜以製造棄保；侯友宜昨天說，他念茲在茲是以人民為最大優先，「柯主席的發言就像煙火，看起來很漂亮，風一吹就散了，尤其很多不是事實。」他說，做事還是要誠懇實在，面對所有問題，有能力解決人民問題才最重要。

國民黨主席朱立倫前天以棒球比喻，指中華隊常在最後一局逆轉，媒體問小學曾當過捕手的侯友宜是否有信心策動「綠白雙殺」，他引用布袋戲台詞「世事如棋，乾坤莫測」回應。他表示，選舉剛開始熱身，「一不是一、三不是三」，會堅定自己的選舉策略與方向，最後一定會贏。

侯說，選舉就像長跑馬拉松比賽，自己按照自己配速，跑的過程中要強化耐心、體力、意志力，旁邊有很多啦啦隊、補給站，長跑到最後一刻才知道誰輸誰贏，「我相信我們一定會贏」。

針對「民進黨說軍公教是米蟲」發言被綠營批造謠，侯回應，民進黨多年來在所有議題都製造社會階級對立跟衝突、撕裂族群，是讓台灣長期不團結的重要因素。

【記者劉宛琳／台北報導】國民黨前主席、立委江啟臣昨接受專訪指出，三腳督情況下，四、三、三對民進黨最有利，民進黨希望讓藍白不能合甚至競爭，只要專心經營四成基本盤就會贏。