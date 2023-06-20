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觀察站／校園座談「補考」 侯友宜直球變多了

聯合報／ 本報記者張睿廷劉懿萱鍾維軒
國民黨總統參選人侯友宜昨晚與台大學生面對面座談。記者陳正興／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨晚與台大學生面對面座談。記者陳正興／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨赴台大與學生座談，相較於政大場，回答學生提問明顯有進步，不過，多數時間神情嚴肅，肢體仍顯僵硬，依然沒有放開做自己，還有進步空間。

昨天的校園座談，被外界視為「政大場的補考」，考得好，氣勢有機會回升，考不好將持續低迷。侯友宜經過特訓，上次沒回答的問題，昨晚幾乎都盡量「直球對決」，對於「新問題」的回答則略顯迂迴。

侯友宜演講，從最擅長的民生生活議題談起，隨後進入嚴肅的國政議題，講得比政大場更順暢，也更有自信；他增強了手勢和口條，看得出有準備。面對國防、兩岸和選舉議題必考題，侯友宜多能直接針對問題回答。

侯友宜試圖保持笑容，但又不自覺收斂，尤其面對學生提問，總認真把問題記錄在手中記事板上，也隨手寫了簡略的答案方便回答，少了往常的輕鬆寫意。

侯友宜在回答問題時，說了日本漫畫「灌籃高手」安西教練名言「現在放棄，比賽就結束了」，只是揮灑得不夠自然，未引發學生共鳴；提出的布袋戲名言「世事如棋乾坤莫測」，似乎也與學生有世代距離，學生們一頭霧水。

這次學生的提問，都有擔任主持人的立委陳以信幫忙「總結」再由侯回答，問題經過「潤飾」，也給了侯友宜思考空間，加上侯友宜確實有備而來，整體而言比政大場進步不少。

2024大選 總統大選 侯友宜 陳以信 灌籃高手

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