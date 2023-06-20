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侯友宜台大演講 柯文哲辦公室：像打躲避球

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導
柯文哲辦公室發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照
柯文哲辦公室發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜昨晚在台大演講，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡認為，整場聽完，除了演講有部分抄襲柯文哲外，沒有聽到太多記憶點。民進黨總統參選人賴清德辦公室則未回應。

陳智菡指出，侯友宜談到的國防論述和國政論述部分抄襲柯文哲。柯文哲的國防論述是「備戰不畏戰、能戰不求戰」，侯友宜改了一個字變成「備戰不啟戰」；柯文哲的國政論述是「聯合政府，團結台灣」，侯濃縮成「團結台灣」。

陳智菡認為，侯實問虛答，透過直播也能感受學生的無奈與不耐，「感覺不像看馬拉松，像躲避球」，國民黨立委陳以信擔任主持人，卻一直技術性拖延時間，學生問完問題還要經他「翻譯」、重複確認，很多問題侯市長沒正面回答。

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