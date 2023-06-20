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侯友宜提4個堅持 兩岸和平穩定最重要

聯合報／ 記者張睿廷鍾維軒劉懿萱／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨晚與台大學生面對面座談。記者陳正興／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨晚與台大學生面對面座談。記者陳正興／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨晚赴台大和學生座談，回答學生提問美中台關係時，提出和蔡英文總統版本有別的「四個堅持」，包括堅持維護中華民國憲法、堅持民主自由、堅持人民福祉和堅持兩岸和平穩定。他說，「兩岸和平」是很重要的，是在憲法、台灣共識下，以既有成功經驗繼續往下走，這是蔡英文總統不敢說的。

他表示，對中華民國來說，如何在中美台關係中維護台灣遠超過一切，深化民主自由外，台海關係也要創造和平與穩定，不要引起台海危機。這次總統選舉相當關鍵，他會按照中華民國憲法，透過對話跟交流讓兩岸穩定。

侯友宜說，他反對台獨是因為憲法中沒有「台獨」兩個字，如果有本事，請「台獨金孫」來改，這是他的態度。

面對民調低迷，學生提問若聲勢一直拉不起來，會否願意退選，把機會讓給鴻海集團創辦人郭台銘或民眾黨總統參選人柯文哲？侯友宜說，他辦案在槍林彈雨中衝鋒陷陣，從來沒退卻一步，現在全部的箭都射向他，他從沒懼怕過，「這就是我的人生，設定目標就永不放棄」，會堅持到最後，絕對不放棄，「打死不退」。

侯友宜昨晚參加台大「二○二四校園總統馬拉松」學生座談，學生提問尖銳，擔任主持人的立委陳以信一度笑稱「帶著刺喔」，侯友宜逐一回答學生的問題，有學生認為比政大場略有進步，但離理想還有距離，也有人緩頰「會說的又不會做事」。

侯友宜開場十五分鐘談施政理念，包括能源政策及房價等民生議題，還有兩岸、中美關係及國防。他說，在民進黨主政、主席賴清德帶領下，常以愛不愛台灣、親中賣台或和平保台等政治意識形態分裂彼此，加劇對立，他的夢想就是「團結台灣」，不分黨派、族群，國家利益至上、以民為天。

侯友宜表示，他十八歲那年碰到老蔣逝世、台灣退出聯合國，所以進警官學校想守護治安為社會奉獻；現在的十八歲青年面臨政黨惡鬥、世代對立、房價物價飛漲，壓力相當大，對外還有台海關係不穩定、中美關係競爭、中國大陸崛起。

他針對四個議題提出解方。居住正義部分，要合理化房屋持有稅制、租金改列特別扣除額，強調房屋不是用來炒的，是用來住的；國防部分最高原則是「阻戰境外」，備戰不啟戰；能源部分要有「安全、減碳、穩定」三原則，確保核安後，短期主張核電延役，中期讓火力發電遞減；國際關係部分，台美緊密合作，同時與各國交往，以低調、零意外的務實外交為主。

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